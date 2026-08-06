Bloomberg: Путин заставил Центробанк снизить базовую ставку 2 6.08.2026, 16:44

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Эльвира Набиуллина

Война разрушает независимость ключевого финансового института России.

Много лет российский диктатор Владимир Путин держался в стороне от денежно-кредитной политики России и не вмешивался в работу Центрального банка, но сейчас снижение базовой ставки произошло под давлением, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что Путин публично поддерживал главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину, выступая за независимость Центрального банка. Он «почти никогда не давал понять, в каком направлении должны меняться затраты на заимствования».

«Похоже, ситуация изменилась. В течение двух недель в июле президент дважды дал понять, что базовая процентная ставка должна быть ниже, высказавшись в необычно прямых комментариях накануне заседания по вопросам денежно-кредитной политики», — говорится в публикации.

Центральный банк заявил, что решение о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов до 14% в прошлом месяце было принято самостоятельно.

В то же время Bloomberg обращает внимание на то, что руководство банка снизило ставку, не опубликовав прогнозную информацию, которая была визитной карточкой каденции Набиуллиной, что лишило инвесторов четкого представления о дальнейшем курсе политики».

«Этот эпизод позволяет увидеть, как более четырех лет войны в Украине изменили российские институты», — отмечает агентство.

Центральный банк всё чаще действует в системе, где политические приоритеты становится всё труднее отделить от денежно-кредитной политики, поскольку российская экономика в условиях войны испытывает нагрузку из-за замедления роста и масштабных государственных расходов.

Набиуллина признала, что Центральный банк может временно проявить большую гибкость в достижении своей долгосрочной цели по инфляции на уровне 4%, хотя официальной договоренности по этому поводу нет, пишет агентство со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

Допустить превышение целевого показателя инфляции на один-два процентных пункта в течение ограниченного периода было бы нежелательно, но не критично, отметил источник, сравнив такой подход с тем, «как слегка приподнять крышку с кипящего чайника».

В июле представители банка повысили свой прогноз инфляции на конец года до 6–7 %, по сравнению с апрельским прогнозом в 4,5–5,5 %. Они также снизили прогноз роста валового внутреннего продукта на 2026 год с 0,5–1,5 % до 0–1 %.

Данные Федеральной службы статистики показали, что первое в этом году недельное снижение цен на бензин способствовало тому, что Россия незначительно перешла в состояние дефляции за неделю, закончившуюся 3 августа. Однако, по оценкам Министерства экономики, на прошлой неделе годовая инфляция ускорилась до 6,11%.

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