«Вы не в шоке от цен в аптеке?»4
- 6.08.2026, 16:39
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Кажется, кто-то нас обманывает.
Пользовательница Threads rutkovskaya_kristina обратила внимание на стоимость лекарств и медицинских препаратов.
«Белорусы, вы не в шоке от цен в аптеке? – спрашивает она. — Капли для увлажнения глаз 50 рублей! Вам не кажется что нас неплохо так обманывают?»
— Капли в нос у нас в три раза дороже, чем в Москве. Не удивлен. Тоже самое касается и других лекарств.
Другие пользователи соцсети поддержали автора поста и сравнили цены в Беларуси и соседних странах. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Недавно покупал «Артелак Всплекс» во флаконе, заплатил 30 рублей с копейками
— Да не то слово. Ощущение, что ниже 20 рублей ничего нет.
— В былые времена возили лекарства из Украины, разница в ценах достигала 40—50% и качество не сравнить с нашим.
— «Флуконазол» в России в 10 раз дешевле.
— А на чем им ещё зарабатывать?
— Я в шоке, мой препарат «Мальтофер» — в два раза дороже чем в России.
— Кажется, поэтому привезла мешок капель для глаз из Египта по пять рублей.
— «Тауфон» — 3 рубля!