«Вы не в шоке от цен в аптеке?» 4 6.08.2026, 16:39

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Кажется, кто-то нас обманывает.

Пользовательница Threads rutkovskaya_kristina обратила внимание на стоимость лекарств и медицинских препаратов.

«Белорусы, вы не в шоке от цен в аптеке? – спрашивает она. — Капли для увлажнения глаз 50 рублей! Вам не кажется что нас неплохо так обманывают?»

— Капли в нос у нас в три раза дороже, чем в Москве. Не удивлен. Тоже самое касается и других лекарств.

Другие пользователи соцсети поддержали автора поста и сравнили цены в Беларуси и соседних странах. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Недавно покупал «Артелак Всплекс» во флаконе, заплатил 30 рублей с копейками

— Да не то слово. Ощущение, что ниже 20 рублей ничего нет.

— В былые времена возили лекарства из Украины, разница в ценах достигала 40—50% и качество не сравнить с нашим.

— «Флуконазол» в России в 10 раз дешевле.

— А на чем им ещё зарабатывать?

— Я в шоке, мой препарат «Мальтофер» — в два раза дороже чем в России.

— Кажется, поэтому привезла мешок капель для глаз из Египта по пять рублей.

— «Тауфон» — 3 рубля!

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