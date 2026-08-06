Джастин Бибер удивил чемпиона по пинг-понгу 6.08.2026, 16:13

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Джастин Бибер

Фото: thebtw.com

Обе звезды получили огромное удовольствие от дружеского соревнования.

Поп-певец Джастин Бибер вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не благодаря музыке. Певец принял участие в серии спортивных соревнований со знаменитыми атлетами, а затем решил проверить свои силы в настольном теннисе против 24-кратного победителя турниров Большого шлема Новака Джоковича, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Перед матчем Бибер не скрывал уверенности в себе. «Я превосходный игрок в настольный теннис, он это знает», — заявил артист в специальном выпуске Fanatics Fest: All Access, пишут авторы проекта.

Несмотря на громкое заявление музыканта, победу в поединке одержал сербский теннисист. Однако Джокович признался, что выступление Бибера стало для него неожиданностью.

«Должен сказать, я недооценил спортивные способности Джастина», — отметил чемпион после матча, признав, что певец оказался куда более серьезным соперником, чем он ожидал.

На фестивале Бибер также соревновался с другими известными спортсменами, среди которых легенда НФЛ Том Брэди и звезда НБА Карл-Энтони Таунс. Организаторы называют такие встречи частью «Игр фанатов», где знаменитости разных сфер пробуют себя в непривычных дисциплинах.

Сам артист позже с улыбкой признал поражение и отметил, что получил огромное удовольствие от встречи с одним из величайших теннисистов современности. Неожиданный матч стал одной из самых обсуждаемых сцен специального выпуска, а зрители высоко оценили дружескую атмосферу дуэли и взаимное уважение между музыкантом и спортсменом.

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