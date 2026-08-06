Трамп обещает выследить тех, кто говорит о нехватке ракет в США 3 6.08.2026, 15:40

2,044

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США уверяет об «огромных запасах боеприпасов».

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публикации о возможном истощении американских запасов высокоточного оружия, пообещав добиться тюремных сроков для тех, кто распространяет подобную информацию. Поводом стали сообщения СМИ о том, что длительная военная кампания против Ирана серьезно сократила арсеналы США, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

«Утечки этих изменнических заявлений расследуются. Мы будем добиваться длительных тюремных сроков», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Одновременно он заверил, что у Соединенных Штатов имеются «огромные запасы боеприпасов», а оборонная промышленность уже поставляет «крупные партии новых ракет».

Американская армия практически исчерпала запасы двух ключевых типов дальнобойных ракет — ATACMS и PrSM. По данным издания, именно опасения по поводу сокращения запасов стали одной из причин отказа Вашингтона от более масштабной двухнедельной операции против Ирана в конце июля.

По оценке Института государственной политики Пейна, только за первые 16 дней войны, начавшейся 28 февраля, США, Израиль и их союзники израсходовали почти 11 300 боеприпасов. Аналитики предупреждали еще в марте, что при таких темпах американские запасы ATACMS, PrSM и противоракет THAAD могут быть исчерпаны менее чем за месяц.

Дополнительные расчеты Центра стратегических и международных исследований показывают, что количество ракет-перехватчиков THAAD сократилось примерно с 452 до 234 единиц к концу июля. Именно эти комплексы считаются одним из немногих средств, способных эффективно перехватывать иранские баллистические ракеты.

Несмотря на заверения Белого дома, эксперты подчеркивают, что производство современных высокоточных ракет занимает годы, поэтому быстро восполнить израсходованные арсеналы крайне сложно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com