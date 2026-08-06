Каждый день войны приближает поражение Путина 1 Сергей Фурса

6.08.2026, 15:29

3,090

Кризис в России стал неизбежным.

В Киев прилетает много российской баллистики. И будет прилетать. В ближайшее время у нас не будет средств, чтобы это остановить.

Но что в этом нового?

С самого начала полномасштабного вторжения мы имеем дело с гораздо более мощной армией. Которая лучше вооружена. И имеет доступ к такому оружию, которого у нас нет. И это не изменится.

Но главное — «это уже было». Мы живем в таких условиях уже 5 лет. Поэтому сам факт нанесения баллистических ударов ничего не меняет. Ведь Россия может наносить удары. Но эти удары не приносят россиянам победы. Да, они убивают. Да, они уничтожают имущество. Да, они портят жизнь миллионам людей. Но это не приносит им победы.

Прошлым летом мы еще не умели противостоять массовым налетам «шахедов». И тогда они атаковали Киев сотнями «шахедов». Сейчас — несколько десятков баллистических ракет. Что лучше?

Но, что самое главное, это не приносит россиянам победы. И не меняет основной идеи противостояния — истощения экономики России. Которая истощается не столько из-за наших ударов, хотя это усиливает давление, сколько из-за тактики «тысячи мелких порезов». Но с 2022 года порезов у нас гораздо больше. Но так же, как российские удары по украинскому тылу не приводят нас к коллапсу, так и украинские, приятные для глаз, виды горящих складов или НПЗ не способны привести к экономической катастрофе. Сами по себе. Что не отменяет того факта, что это влияет на настроения россиян, приводит к убыткам и просто поднимает дух украинцам.

Экономика истощается из-за самого факта войны. Из-за того, что все ресурсы тратятся на войну. Ведь война — это очень дорого. И Украина может вести противостояние, потому что имеет беспрецедентную внешнюю поддержку. А у России этой поддержки нет. Корейские ракеты, которые сейчас летят на наши логистические центры, они получают за деньги. Иностранные детали для своих ракет по всему миру скупают за деньги. Бензин из Марокко в Мурманск им везут также за деньги. Китай, Иран, Северная Корея — все они оказывают России услуги или продают товары за деньги. Наемников в армию Россия набирает за деньги. Снаряды, дроны, пули — всё это стоит денег. Солдаты еще и кушать хотят. Поэтому война истощает любую экономику.

И вот Россия подошла к тому моменту, когда не может больше проводить «правильную экономическую политику» и финансировать войну. Когда все накопления израсходованы. И теперь ей приходится находить деньги, создавая их из воздуха. Останавливает ли это Путина? Как мы видим, нет. Но это приближает усиление и углубление, ускоренное углубление, экономических проблем в России. Ведь нельзя запустить печатный станок и думать, что экономика не почувствует последствий. Более того, об этом все знают. И российский бизнес тоже. Не инста-дивы, которые плачут, что у них на складе сгорело дилдо. Нет, речь о серьезных и крупных парнях и девушках. Которые начинают ощущать приближение кризиса. И не хотят всего потерять. И начинают сокращать расходы. Начинают отказываться от инвестиций. Начинают выводить деньги из России более быстрыми темпами. Это абсолютно логичные действия. Но эти самые действия приближают тот самый кризис и усугубляют его. И он не наступит быстро, конечно. Но чем дешевле нефть, чем меньше денег получает российская экономика от продажи нефти и газа, тем быстрее наступит кризис. И тем сильнее он ударит.

Это должно было произойти ещё в 2022 году. Но тогда российский бизнес поверил собственной пропаганде. И не испугался. Тогда еще был запас прочности. Теперь всего этого нет. И именно поэтому кризис становится неизбежным.

И «база» здесь — не горящий склад. «База» — это посягательство на независимость Центрального банка. «База» — это подрыв основ макрофинансовой стабильности, которые на протяжении десятилетий были залогом экономической устойчивости России. База — это требование Путина найти деньги любой ценой.

Происходят ли эти процессы быстро? Нет. И поэтому Путин считает, что у него всегда есть время, чтобы закрутить кран. Тем более впереди зима, которую можно сделать очень некомфортной для жителей Киева. И снова и снова засыпая их агитаторами в соцсетях, которые громко будут кричать о «мире любой ценой». Но у такой стратегии есть своя цена. Каждый день истощает экономику России. Каждый новый день высасывает силы. И если в Украине наступит весна, то в российской экономике, пока продолжается война, ее не будет.

Поэтому даже те ночи, когда Путин обрушивает на Киев ракетные удары, приближают поражение России, а не победу Путина. Как бы парадоксально это ни звучало. Ведь Путин способен уничтожить конкретный склад или конкретный бизнес. Но он не способен подорвать макрофинансовую стабильность Украины. Потому что у нас есть постоянная поддержка. А вот макрофинансовую устойчивость России он подорвать может. И постоянно этим занимается. Даже в темные ночи, когда с радостью наблюдает за результатами обстрелов украинских городов.

Сергей Фурса, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com