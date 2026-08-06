Новый Audi бросает вызов самым экономичным электрокарам мира 5 6.08.2026, 15:22

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Ключевая особенность модели — аэродинамика.

Audi готовит возвращение легендарной модели A2, но теперь в полностью электрическом формате. Новый компактный Audi A2 e-tron уже называют самым эффективным электромобилем в истории компании, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

По предварительным данным, версия мощностью 188 лошадиных сил с пакетом повышения эффективности расходует всего 12,8 кВт·ч на 100 километров. По своим характеристикам — это самый экономичный электромобиль на рынке, он обходит такие модели, как Lucid Air Pure, Hyundai Ioniq 6 и Tesla Model 3.

«Audi A2 e-tron не только возвращает культовое имя, но и устанавливает новый стандарт эффективности», — отмечают авторы разработки.

Главную роль в низком расходе сыграла аэродинамика. Коэффициент сопротивления воздуха составляет всего 0,24, а активные элементы кузова помогают снижать потери энергии. Специальные воздухозаборники, аэродинамические панели и оптимизированная форма кузова позволяют экономить до 0,9 кВт·ч на 100 километров.

Электромобиль получил батарею LFP емкостью 61 кВт·ч с технологией cell-to-pack, эффективную систему охлаждения и новый задний электромотор APP 350. По данным Audi, модернизированная силовая установка стала до 10% эффективнее предыдущих решений.

Кроме того, A2 e-tron получит двустороннюю зарядку, позволяющую использовать автомобиль как источник энергии для дома или внешних устройств.

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