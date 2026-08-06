Украинские Су-27 уничтожили пункт управления российскими БПЛА
- 6.08.2026, 14:18
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Два прицельных поражения авиабомбами.
Украинская авиация нанесла точные удары по пунктам управления российских операторов беспилотных летательных аппаратов.
Два прицельных поражения авиабомбами GBU нанесли пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил Украины.
В результате точных ударов места дислокации российских операторов БПЛА были полностью уничтожены вместе с личным составом, находившимся внутри.
Видеозапись обнародовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».