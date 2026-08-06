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Украинские Су-27 уничтожили пункт управления российскими БПЛА

  • 6.08.2026, 14:18
  • 2,572
Украинские Су-27 уничтожили пункт управления российскими БПЛА

Два прицельных поражения авиабомбами.

Украинская авиация нанесла точные удары по пунктам управления российских операторов беспилотных летательных аппаратов.

Два прицельных поражения авиабомбами GBU нанесли пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил Украины.

В результате точных ударов места дислокации российских операторов БПЛА были полностью уничтожены вместе с личным составом, находившимся внутри.

Видеозапись обнародовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».

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