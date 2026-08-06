Украинские Су-27 уничтожили пункт управления российскими БПЛА 6.08.2026, 14:18

2,572

Два прицельных поражения авиабомбами.

Украинская авиация нанесла точные удары по пунктам управления российских операторов беспилотных летательных аппаратов.

Два прицельных поражения авиабомбами GBU нанесли пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил Украины.

В результате точных ударов места дислокации российских операторов БПЛА были полностью уничтожены вместе с личным составом, находившимся внутри.

Видеозапись обнародовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com