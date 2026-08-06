Россия жертвует гражданской экономикой ради продолжения войны 2 6.08.2026, 15:11

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Кремль собственноручно вводит страну в кризис.

Военная экономика России все сильнее давит на мирный сектор, а возможности властей компенсировать последствия войны сокращаются. Центральный банк пытается удержать инфляцию под контролем, но одновременно Кремль направляет дешевое финансирование в оборонные отрасли, создавая новые риски для банковской системы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на повышение цен на нефть, дефицит российского бюджета продолжает увеличиваться. За первые месяцы года он достиг 5,8 трлн рублей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Падение доходов от экспорта энергоносителей, санкции и атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям усиливают давление на экономику.

«Центральный банк России остается наиболее компетентным игроком в системе управления военной экономикой страны», — отмечают авторы анализа. Однако даже его возможности ограничены структурными проблемами.

Кремль заставляет банки выдавать льготные кредиты предприятиям, связанным с оборонным сектором. Это помогает военным производствам работать, но одновременно ухудшает положение обычного бизнеса, который вынужден брать кредиты по высоким ставкам.

«Субсидирование компаний, связанных с войной, заставляет Центробанк удерживать ставки выше необходимого уровня», — считают авторы. В результате страдают потребители, малый бизнес и гражданские отрасли.

Экономисты предупреждают, что политически мотивированные кредиты могут превратиться в волну проблемных долгов. Банки рискуют столкнуться с кризисом, когда слабые заемщики не смогут вернуть средства.

При этом Кремль, по мнению аналитиков, готов жертвовать региональными бюджетами, компаниями и финансовой стабильностью ради сохранения военного курса. В итоге война становится не только внешнеполитическим конфликтом, но и фактором глубокого преобразования российской экономики.

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