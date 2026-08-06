Синоптики рассказали, что ждет Беларусь 3 6.08.2026, 13:53

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Фото: 123rf.com

Погода резко изменится.

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на пятницу, 7 августа. Во многих районах Беларуси ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалистый ветер.

При грозах порывы ветра составят 15–20 м/с, в отдельных районах могут достигать 24 м/с. Днем на юго-востоке страны воздух прогреется до +30…+34°С, местами – до +35°С.

На юго-западе погода изменится резко: туда начнет поступать более прохладный воздух, поэтому максимальная температура составит +22…+27°С.

По данным «Метеовайба», неспокойная погода начнется уже ночью. Через Беларусь будет проходить активный холодный фронт, на котором может сформироваться волновое возмущение. Ждем сильный ветер, дождь и град.

Днем зона наиболее опасных явлений сместится на юго-восток Беларуси. Уже там пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны град и шквалистый ветер.

На западе и северо-западе страны, напротив, осадки днем прекратятся. После прохождения фронта тропическую жару сменит более прохладный воздух умеренных широт.

Ночью по Беларуси ожидается от +17 до +23°С.

В Белгидромете добавили, что с 12 до 18 часов сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Грозовая обстановка сохранится до конца дня.

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