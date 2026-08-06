Ученые: Идет активная подготовка в первой в истории высадке человека на Марс 9 6.08.2026, 14:08

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Создана специальная научная группа.

Хотя NASA только собирается вернуть астронавтов на Луну, уже идет активная подготовка в первой в истории высадке человека на Марс. Для этого была создана специальная научная группа, куда вошли ученые из разных университетов США. Одна из их первых целей состоит в том, чтобы разработать стратегии защиты людей от опасного влияния марсианской пыли на здоровье. Вот первые выводы этой группы, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Целью исследования было оценить опасность марсианской пыли для здоровья человека как при краткосрочном, так и при долгосрочном пребывании на Красной планете. Но исследователи не могут изучить настоящую марсианскую пыль, а потому полагаются на данные, полученные при исследовании лунной пыли. Известно, что во время программы "Аполлон" астронавты сильно страдали от лунной пыли, которая не только могла повредить скафандры и оборудование, но и вызывала раздражение в глазах и в легких, когда попадала внутрь скафандра.

Считается, что на Марсе пыль более токсичная, чем на Луне, ведь она содержит, например, вредные перхлораты, различные канцерогены, такие как кремнезем и многочисленные тяжелые металлы.

По словам ученых, астронавты неизбежно принесут с собой пыль в защищенный от опасных условий Марса жилой модуль, и она может попасть в легкие. Это представляет огромную опасность для астронавтов с потенциальным смертельным исходом.

Один из главных выводов исследования состоит в том, что марсианская пыль представляет собой реальную угрозу для здоровья и жизни астронавтов на Марсе. Поэтому при планировании пилотируемых миссий нужно сделать все необходимое для того, чтобы эту угрозу минимизировать.

- Опасение вызывает то, что астронавты будут жить и работать в закрытом жилом модуле, но будут постоянно заносить пыль внутрь в условиях низкой влажности. В таких условиях частицы пыли с большей вероятностью попадут в воздух, а затем в легкие, — говорят ученые.

Поэтому, как сказано в исследовании, необходимо сделать все возможное для того, чтобы марсианская пыль не попала в жилой модуль. А если это произойдет, что нужно создать системы фильтрации воздуха, которые помогут ее быстро удалить.

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