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Союзники Ирана заблокировали важный пролив в регионе

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  • 6.08.2026, 12:58
  • 4,424
Союзники Ирана заблокировали важный пролив в регионе

5 августа через него прошло только одно торговое судно.

Интенсивность судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы резко снизилась после того, как йеменские хуситы заявили об атаке на саудовский танкер.

Об этом сообщает Reuters.

5 августа через Баб-эль-Мандебский пролив прошло только одно торговое судно - сухогруз под флагом Багамских Островов. Для сравнения, днем ранее по этому маршруту проследовали 20 судов.

В тот же день йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили о ракетных ударах по двум саудовским нефтяным танкерам - одному у портового города Янбу на Красном море, другому - в Аденском заливе.

В то же время, Саудовская Аравия официально не подтвердила ни один из этих инцидентов. В прошлом месяце хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в Красном море, заявив, что это ответ на якобы саудовскую блокаду Йемена. Эр-Рияд эти обвинения отрицает.

Что касается ситуации в Ормузком проливе, то там 5 августа зафиксировали всего два судна:

грузовое судно под флагом Панамы с углем на борту, которое входило в пролив;

грузовое судно под флагом Маршалловых островов, которое выходило из него.

Фактически в течение суток судоходство через Ормуз сократилось вчетверо.

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