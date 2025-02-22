Может ли украинская «Трембита» поразить цели в Москве: эксперт оценил шансы на успех 1 22.02.2025, 21:48

В столице РФ находится много военных целей.

Украинская крылатая ракета «Трембита» может нанести большой вред. Впрочем, прорваться через российскую систему ПВО и попасть в военные объекты в Москве ей будет трудно.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в интервью «24 каналу».

- Там 20 килограммов боевая часть. Это тяжелый артиллерийский боеприпас. Несколько таких «Трембит» куда-то попадут – будет эффект безусловно, – отметил Попович.

Он добавил, что в Москве расположены центры принятия решений и множество других интересных для Украины военных объектов.

- Москва – это столица. Не зря враг бьет по Киеву. Так же в Москве есть места, которые нас могут заинтересовать с военной точки зрения. Это центры принятия решений – Министерство обороны, ФСБ. В Москве полно военных целей, но она прикрыта. Враг прежде всего позаботился, чтобы прикрыть Москву эшелонированной системой ПВО, которую еще предстоит прорвать. Поэтому это существенная задача, – отметил Денис Попович.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com