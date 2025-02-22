Может ли украинская «Трембита» поразить цели в Москве: эксперт оценил шансы на успех

Может ли украинская «Трембита» поразить цели в Москве: эксперт оценил шансы на успех1
- 22.02.2025, 21:48
В столице РФ находится много военных целей.
Украинская крылатая ракета «Трембита» может нанести большой вред. Впрочем, прорваться через российскую систему ПВО и попасть в военные объекты в Москве ей будет трудно.
Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в интервью «24 каналу».
- Там 20 килограммов боевая часть. Это тяжелый артиллерийский боеприпас. Несколько таких «Трембит» куда-то попадут – будет эффект безусловно, – отметил Попович.
Он добавил, что в Москве расположены центры принятия решений и множество других интересных для Украины военных объектов.
- Москва – это столица. Не зря враг бьет по Киеву. Так же в Москве есть места, которые нас могут заинтересовать с военной точки зрения. Это центры принятия решений – Министерство обороны, ФСБ. В Москве полно военных целей, но она прикрыта. Враг прежде всего позаботился, чтобы прикрыть Москву эшелонированной системой ПВО, которую еще предстоит прорвать. Поэтому это существенная задача, – отметил Денис Попович.