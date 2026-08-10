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Еще одна культовая книга Рэя Брэдбери выходит на белорусском языке

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  • 10.08.2026, 8:40
  • 1,390
Еще одна культовая книга Рэя Брэдбери выходит на белорусском языке

В центре сюжета — события будущего, когда книги находятся под запретом.

Издательство «Янушкевіч» выпускает на белорусском языке «451 градус па Фарэнгейту» Рэя Брэдбери, одного из классиков мировой литературы, пишет «Зеркало».

В центре сюжета — события будущего, когда книги находятся под запретом. «Пожарные», в том числе, и главный герой, сжигают любые найденные книги.

К сожалению, эти события актуальны и для Беларуси. Рукописи беларусских авторов массово сжигались во время сталинских репрессий. Еще в 2023-м власти признались, что уничтожают книги, признанные ими экстремистскими.

Старт продаж в конце сентября 2026 года. Книгу можно заказать по цене 54,90 злотого (около 44 беларусских рублей). Перевод с английского осуществила Наста Карнацкая.

В марте 2026 года коалицию издательств, в которую входит «Янушкевіч», внесли в список «экстремистских формирований». Поэтому заказывать книгу Брэдбери из Беларуси опасно. Но вы можете купить ее, если живете за границей.

Это уже вторая книга Брэдбери, которая выходит на белорусском в наши дни. В 2026-м в том же издательстве появилось «Віно з дзьмухаўцоў».

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