СМИ: Делегация Ирана прекратила переговоры с США 21.06.2026, 20:04

После угроз Трампа.

Иранская делегация покинула площадку переговоров с США в Швейцарии после угроз президента Дональда Трампа, передает прорежимное агентство Tasnim.

По словам его источника, на такой шаг представители режима аятолл пошли в знак протеста против слов американского президента.

Телеканал Al Hadath передал, что Тегеран требует от Вашингтона соблюдения первого пункта подписанного меморандума о взаимопонимании, в котором прописана недопустимость взаимных угроз.

До этого Трамп призвал режим аятолл немедленно заставить свои «подконтрольные высокооплачиваемые силы» в Ливане прекратить создавать проблемы. В противном случае американский политик пригрозил «очень сильно ударить» по Ирану.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com