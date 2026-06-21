СМИ: Делегация Ирана прекратила переговоры с США
- 21.06.2026, 20:04
После угроз Трампа.
Иранская делегация покинула площадку переговоров с США в Швейцарии после угроз президента Дональда Трампа, передает прорежимное агентство Tasnim.
По словам его источника, на такой шаг представители режима аятолл пошли в знак протеста против слов американского президента.
Телеканал Al Hadath передал, что Тегеран требует от Вашингтона соблюдения первого пункта подписанного меморандума о взаимопонимании, в котором прописана недопустимость взаимных угроз.
До этого Трамп призвал режим аятолл немедленно заставить свои «подконтрольные высокооплачиваемые силы» в Ливане прекратить создавать проблемы. В противном случае американский политик пригрозил «очень сильно ударить» по Ирану.