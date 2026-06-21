В Швейцарии стартовали переговоры между США и Ираном
- 21.06.2026, 18:03
В них также принимают участие посредники из Катара и Пакистана.
В Швейцарии начались переговоры на высоком уровне между США и Ираном, в которых также принимают участие представители государств-посредников — Катара и Пакистана.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Катара.
Официальный представитель ведомства Маджед бин Мохаммед Аль Ансари отметил, что для обсуждения положений окончательного соглашения, охватывающего все аспекты меморандума о взаимопонимании, были созданы специализированные технические и экспертные рабочие группы. Он также сообщил, что были сформированы группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в заключении окончательного соглашения.
СМИ сообщали, что в состав американской делегации входит вице-президент Джей Ди Вэнс.
Он заявил, что США надеются на прогресс в «ядерном вопросе» и в Ливане, тогда как Тегеран заявил, что «будет требовать от другой стороны выполнения своих обязательств», сообщается в статье BBC.
К Вэнсу на горном курорте Бюргеншток присоединились зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф.
Поздно вечером 20 июня из Ирана в Швейцарию прибыли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.