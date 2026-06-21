Белорусский садовник рассказал, как из травы приготовить простые и действенные удобрения 21.06.2026, 17:32

Универсальные рецепты.

Из скошенной и выполотой на дачном участке травы и сорняков садовник Дмитрий Кастрицкий в эфире телеканала госТВ посоветовал приготовить два простых и универсальных удобрения для грядок – «бродиловку» и «компостный чай», пишет «Комсомолка».

Для «бродиловки» подходит любая трава, но предпочтительнее одуванчик, крапива, лопух и сныть, которые богаты микроэлементами. Скошенную траву положить в ведро либо в бочку, наполнив ее примерно наполовину, а затем залить водой. Бродит «бродиловка», в которой много азота, пять дней. Потом удобрение разводится в пропорции 1 к 9 (1 часть «бродиловки» и 9 частей воды), и этой смесью поливают растения раз в 7-10 дней.

Что касается «компостного чая, то тут тоже все проще. Скошенной травой набивается плотный черный мусорный пакет, завязывается, а затем в нем пробиваются небольшие дырки. Этот пакет с травой можно оставить на участке. За семь дней трава превращается в темную густую массу. Ею нужно на треть заполнить 10-литровое ведро, добавить воды, размешать и удобрение готово.

«Томаты, огурцы, кабачки и перец - все хорошо откликаются на внесение такого вида удобрений», - подчеркнул Дмитрий Катрицкий.

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