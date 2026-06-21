Z-блогер случайно слил данные про нефтебазу в Крыму

Z-блогер случайно слил данные про нефтебазу в Крыму2
- 21.06.2026, 17:29
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ВСУ ее сразу же подорвали.
Российские военные Telegram-каналы начали публично скандалить после удара Украины по топливной инфраструктуре в районе Керченского пролива. Поводом стал пост Z-блогера Fighterbomber (бывший военный летчик Илья Туманов), который перед атакой написал, что в Крым «пришло топливо. Много», пишет «Диалог».
Уже следующей ночью украинские дроны ударили по нефтебазе и объектам переправы, после чего ВСУ сожгли их.
После удара другой российский Z-военкор Владимир Романов резко раскритиковал Fighterbomber, фактически обвинив его в том, что тот сам подсказал Украине чувствительную цель. В российских каналах начали обсуждать, мог ли пост о доставке топлива стать информационной наводкой.
В соцсетях шутят про начало гражданской войны в России.
Украинские военные из дроновых подразделений отреагировали с иронией. Аккаунт 1st Separate USC публично поблагодарил Fighterbomber за «содействие в операции по поражению нефтеналивного терминала» в оккупированном Крыму.
Сам Fighterbomber после этого начал оправдываться и утверждать, что никакой военной тайны не раскрыл. В своем ответе он грубо обвинил критиков в том, что они «начитались украинских пабликов», и заявил, якобы информация о поставках топлива не была секретной.
Обозреватели отмечают, что скандал показал нервозность внутри российской военной среды. После ударов по Керчи и порту «Кавказ» Z-каналы уже спорят не только о последствиях атаки, но и о том, кто внутри самой российской пропаганды помогает Украине видеть слабые места логистики.