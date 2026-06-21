На станции Лида произошло столкновение вагонов 21.06.2026, 18:39

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Фото: "Лідская газета"

Его попытались скрыть.

По информации Сообщества железнодорожников Беларуси, на железнодорожной станции Лида зафиксировано ЧП с участием подвижного состава. Инцидент произошел 8 июня 2026 года в 21:07 во время проведения маневровых работ на сортировочной горке.

В публикации отмечается, что случившееся официально классифицируется на БЖД как столкновение железнодорожного подвижного состава при маневрах, повлекшее за собой нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Причины происшествия

По данным источника, незадолго до аварии, в 20:00, на станции произошла плановая пересменка. Причиной инцидента стали грубые нарушения должностных инструкций со стороны персонала:

Дежурная по сортировочной горке после заступления на смену не проконтролировала корректность расстановки вагонов и не убедилась, что пути свободны для маневров.

Регулировщик скорости движения также пренебрег обязанностью проверить фактическую занятость путей перед началом роспуска.

В результате халатности второй отцеп — полувагон №60806676, направлявшийся на путь №11, — врезался в вагон №64487648, который в этот момент находился в зоне стрелочных переводов. Вследствие удара оба вагона получили механические повреждения, однако обошлось без схода колесных пар с рельсов.

Попытка сокрытия ЧП

Как утверждают авторы материала, руководство станции Лида совместно с представителями профильных подразделений БЖД попытались утаить факт аварии. По предварительному сговору инцидент не был внесен в официальные отчеты, его последствия никак не фиксировались установленным порядком, а само происшествие попытались уберечь от служебного расследования.

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