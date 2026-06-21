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Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами сборной Кюрасао

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  • 21.06.2026, 18:12
  • 1,232
Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами сборной Кюрасао

Видео из раздевалки стало хитом.

Король Нидерландов Виллем‑Александер и королева Максима поздравили футболистов сборной Кюрасао после матча чемпионата мира‑2026 с командой Эквадора.

Встреча группы E в Канзас‑Сити завершилась со счетом 0:0. Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром отразил 15 ударов и установил рекорд по количеству сейвов в матче чемпионатов мира без дополнительного времени.

@kanal.sportowy Wielki sukces Curacao 🥳 #kanalsportowy ♬ oryginalny dźwięk - Kanał Sportowy

Кюрасао — самоуправляемое государство в Карибском море, ранее являвшееся колониальным владением, а сейчас входящее в состав королевства Нидерландов.

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