Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами сборной Кюрасао 2 21.06.2026, 18:12

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Видео из раздевалки стало хитом.

Король Нидерландов Виллем‑Александер и королева Максима поздравили футболистов сборной Кюрасао после матча чемпионата мира‑2026 с командой Эквадора.

Встреча группы E в Канзас‑Сити завершилась со счетом 0:0. Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром отразил 15 ударов и установил рекорд по количеству сейвов в матче чемпионатов мира без дополнительного времени.

Кюрасао — самоуправляемое государство в Карибском море, ранее являвшееся колониальным владением, а сейчас входящее в состав королевства Нидерландов.

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