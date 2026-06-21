Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами сборной Кюрасао

Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами сборной Кюрасао2
- 21.06.2026, 18:12
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Видео из раздевалки стало хитом.
Король Нидерландов Виллем‑Александер и королева Максима поздравили футболистов сборной Кюрасао после матча чемпионата мира‑2026 с командой Эквадора.
Встреча группы E в Канзас‑Сити завершилась со счетом 0:0. Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром отразил 15 ударов и установил рекорд по количеству сейвов в матче чемпионатов мира без дополнительного времени.
@kanal.sportowy Wielki sukces Curacao 🥳 #kanalsportowy ♬ oryginalny dźwięk - Kanał Sportowy
Кюрасао — самоуправляемое государство в Карибском море, ранее являвшееся колониальным владением, а сейчас входящее в состав королевства Нидерландов.