БМЗ утопает в долгах 4 21.06.2026, 17:54

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Белорусской госкомпании через российский суд выставили счет на миллионы.

Арбитражный суд Липецкой области решил взыскать с Белорусского металлургического завода 153,2 млн российских рублей в пользу Елецкого рудника, пишет «Белорусы и рынок».

И это уже не первый такой спор – тот же поставщик ранее уже добивался взыскания с белорусских металлургов 132 млн российских рублей. Но промышленный гигант Беларуси снова залез в долги.

Речь идёт об иске российского ООО «Елецкий горнообогатительный рудник», известного как «Горняк», к ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».

По материалам дела, в январе 2025 года стороны заключили контракт на поставку известняка. Российская компания товар поставила, но белорусский завод, как следует из судебных материалов, не рассчитался в полном объёме. Так появилась задолженность в 150,3 млн российских рублей.

Поставщик начислил ещё 5,5 млн российских рублей пени за просрочку и направил БМЗ претензию. Но долг полностью погашен не был – пришлось идти в арбитраж.

Завод немного заплатил, но это не спасло

Во время разбирательства БМЗ перечислил 2,6 млн российских рублей. После этого истец снизил требования до 153,2 млн российских рублей. Суд эти требования признал обоснованными.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Но сама история уже выглядит неприятно: крупное государственное предприятие Беларуси оказывается в российском суде не из-за сложного корпоративного конфликта, а из-за банальной вещи – поставщик отгрузил сырьё, а оплату получил не полностью.

Это не единичный сбой

БМЗ – не маленькая частная контора, которая не рассчиталась за пару вагонов щебня. Это один из ключевых промышленных активов Беларуси, государственный завод из Жлобина, витрина белорусской металлургии и часть холдинга БМК.

В сентябре 2025 года «Горняк» уже взыскал с БМЗ 132 млн российских рублей долга по договору поставки. Позже белорусская компания просила суд дать отсрочку платежа и ссылалась на своё «крайне тяжелое финансовое положение, вызванное неблагоприятной геополитической обстановкой» из-за санкций ЕС и США.

Суды – и первая инстанция, и апелляция – в отсрочке отказали. То есть перед нами не просто спор из серии «не успели оплатить счёт». Это повторяющаяся картина: белорусский промышленный гигант покупает сырьё у российского поставщика, затем дело доходит до суда, а в аргументах всплывают санкции, тяжёлое положение и просьбы о послаблениях.

БМЗ ещё может обжаловать решение. Но даже если сумма будет оспариваться, главный вопрос никуда не исчезает: почему один из крупнейших заводов Беларуси второй раз за короткий период оказывается ответчиком по крупному иску одного и того же российского поставщика?

Для белорусской экономики это плохой симптом. Когда промышленные флагманы начинают решать вопросы поставок через суды, значит, где-то под красивыми отчётами уже скрипит металл. И скрипит не от производственной нагрузки, а от долгов.

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