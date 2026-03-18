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Работников БМЗ переводят на МАЗ

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  • 18.03.2026, 13:06
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Работников БМЗ переводят на МАЗ

На минском предприятии острый дефицит рабочих рук.

Сотрудников Белорусского металлургического завода (БМЗ) временно отправляют работать на Минский автозавод. Об этом «Зеркалу» сообщил источник, знакомый с ситуацией на предприятии в Жлобине. Журналист под видом обычного гражданина позвонил в отделы кадров обоих заводов.

По словам источника издания, руководство БМЗ начало предлагать своим сотрудникам временную командировку на столичный автозавод с сохранением среднего заработка.

Чтобы выяснить детали, журналист позвонил в отдел кадров БМЗ, представившись родственником одного из жлобинских металлургов. Там подтвердили, что людей действительно отправляют в Минск, и объяснили, как это работает.

— Нас просто попросили оказать помощь, — пояснила сотрудница отдела кадров. — Написали письмо. Периодически к нам обращаются многие предприятия, просят помощи, и мы заключаем с ними договоры.

— В чем смысл этого перевода? У вас работы нет или на МАЗе людей не хватает?

— Не знаю, какая там у них ситуация, но они попросили. Мы отдаем своих людей временно, чтобы их поэксплуатировали.

— А что по зарплате? Не потеряет ли человек в деньгах?

— Будет оплачиваться по сделанной норме, но не ниже среднего заработка, который у него был здесь.

Под видом обычного беларуса, который интересуется трудоустройством и слышал о нехватке специалистов, журналист «Зеркала» позвонил в кадровую службу Минского автозавода. На предприятии подтвердили, что оно привлекает рабочих с БМЗ.

— С чем это связано? Почему такая нехватка, что даже с других заводов просите людей?

— Заказы какие-то крупные, много работы, — ответили на МАЗе.

При этом в отделе кадров заверили, что речь идет не о военной технике, однако подробностей самого заказа там не знают.

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