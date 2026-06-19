Переговоры США и Ирана сорваны 1 19.06.2026, 10:42

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Джей Ди Вэнс отменил поездку в Швейцарию.

Мирные переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти 19 июня на горнолыжном курорте Бургеншток в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщил МИД Швейцарии, сообщает «Радио Свобода».

В заявлении ведомства сказано, что Швейцария «по-прежнему готова содействовать этим переговорам».

В четверг Белый дом заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в Швейцарию, поскольку планы переговоров еще не были окончательно согласованы. «Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», — сказал представитель Белого дома.

Иран пока не комментировал отмену переговоров.

Ранее сообщалось, что на встрече в Швейцарии стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, однако в четверг президенты США и Ирана подписали документ дистанционно. В итоге планировалось, что на встрече члены переговорных команд попытаются разработать детальный план воплощения меморандума в жизнь.

Подписанный 18 июня меморандум является первым шагом к завершению вооруженного конфликта между двумя странами. Документ состоит из 14 пунктов.

Согласно меморандуму, немедленно вступает в силу прекращение огня по всем фронтам (включая Ливан, где Израиль ведёт операции против поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла», признанной в США и Израиле террористической), а также открытие Ормузского пролива и постепенное снятие морской блокады Ирана. Кроме того, Вашингтон обязался фактически приостановить санкционный режим для иранской нефти уже сейчас, не дожидаясь окончательного соглашения.

Иран в документе подтверждает, что «никогда не будет производить ядерное оружие». Стороны договорились, что все связанные с ядерной программой вопросы, в том числе и судьба обогащенного урана, будут рассмотрены в окончательном соглашении, которое рассчитывают достичь в течение 60 дней. Также в течение этого времени будет разработан механизм функционирования Ормузского пролива.

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