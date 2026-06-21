ЧМ-2026: Япония догнала Нидерланды и уже одной ногой в плей-офф 21.06.2026, 9:35

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Японцы разгромили Тунис со счетом 4:0, а нидерландцы уничтожили шведов 5:1.

20–21 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 2-го тура в группе F.

Сборные Нидерландов и Японии одержали разгромные победы, переиграв Швецию (5:1) и Тунис (4:0) соответственно, пишет sport.ua.

Нидерланды и Японии после двух туров имеют одинаковые количество очков (по 4) и одинаковую разницу забитых и пропущенных (+4). Нидерландцы находятся на первом месте благодаря большему количеству голов (7 против 6).

Турнирное положение в группе F: Нидерланды (4), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0).

Нидерланды и Япония де-факто гарантировали себе плей-офф. Хорошие шансы имеет и Швеция. А вот Тунис точно останется без 1/16 финала.

В последнем туре Нидерланды встретятся с Тунисом, а Япония поборется с Швецией. Поединки состоятся 26 июня в 02:00 по Минску.

В плей-офф выйдут сборные, которые займут первое и второе места в группе по итогам трех туров. Шансы на выход также сохранит команда, финишировавшая третьей, если войдет в число 8 лучших из 12 сборных, занявших третьи места.

Чемпионат мира 2026. Группа F

Второй тур. 20–21 июня

Нидерланды – Швеция – 5:1

Голы: Бробби, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервилл, 89 – Эланга, 59

Тунис – Япония – 0:4

Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Ито, 69

Таблица группы F

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