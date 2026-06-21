Новая сенсация ЧМ-2026: сборная Кюрасао не дала победить южноамериканской команде 2 21.06.2026, 10:05

3,158

Фото: Getty Images

Ворота островитян защищал «осьминог».

Постепенно формируется список команд-участниц плей-офф чемпионата мира-2026, и, в частности, из группы E мы точно увидим там Германию, о чём стало известно после победы команды Юлиана Нагельсманна над Кот-д’Ивуаром в десятый игровой день (2:1). В то же время в другом матче этой группы ситуация была достаточно ясной – поражение могло стоить Эквадору или Кюрасао, как минимум, существенного снижения шансов на борьбу за выход в следующий раунд, пишет sport.ua.

Фаворит этого противостояния был всем очевиден, поэтому болельщики «трехцветных» собрались на трибунах в Канзас-Сити лишь с одной целью – посмотреть, как команда Себастьяна Беккасесе попытается последовать примеру Германии и спокойно обыграть скромную команду Дика Адвоката, а затем уже смотреть в сторону последнего тура и корректировать собственные планы по выходу в плей-офф. По крайней мере, об этом и только об этом и говорили перед началом матча. Но всё сложилось не так, как предполагалось.

Фото: x.com/LaTri

Открытый футбол в позднее по европейским меркам время на самом деле мало кто ожидал, но когда начали разворачиваться события на поле, то уже трудно было оторваться от просмотра. И здесь в очень позитивном ключе удивил аутсайдер, который не замыкался в обороне собственных ворот и контратаками создавал очень серьёзную угрозу владению мячом Галиндеса. Кюрасао не хватало лишь индивидуального мастерства для того, чтобы оборона Эквадора начала нервничать уже на старте.

Игра при этом проходила практически без центра поля, поэтому в таком темпе – атака за атакой – было невозможно сосредоточить внимание на отдельных моментах. За исключением одного – великолепной игры в воротах голкипера команды Адвоката Элоя Рома. Это имя ещё много раз прозвучит в утренних и не только новостях с чемпионата мира, но для тех, кто имел возможность наблюдать в прямом эфире за выступлением этого голкипера, впечатления были незабываемыми.

Эквадор создал действительно огромное количество голевых моментов у чужих ворот. Возможно, даже можно было сравнить усилия команды Беккасесе с неудачей Турции в двух её матчах на этом турнире. И что точно объединяло эти две сборные, так это тот факт, что за внушительными статистическими показателями одиноко скрывался «ноль» в графе забитых мячей. Но если соперники турок полагались, в основном, на тактику, то у Кюрасао был вратарь. И это самый главный фактор.

Фото: x.com/LaTri

В итоге по ходу этого противостояния только нарастал азарт – пропустит или не пропустит Ром? Не пропустил. Хотя моментов у Эквадора для забитого мяча было предостаточно. Но какими бы ни были удары — а порой они наносились почти в упор – голкипер Кюрасао мог отреагировать на всё. Сам Беккасесе в итоге провёл на коленях почти весь заключительный отрезок матча в технической зоне, потому что банально не понимал, почему его команде не удаётся вскрыть чужие ворота.

И это мы ещё не говорим о контратаках команды Адвоката, во время которых и Галиндесу пришлось спасать свою команду! Так что вечер мог превратиться в настоящий ночной кошмар для эквадорцев. Но дело ограничилось лишь ничьей, которая, впрочем, для «трёхцветных» больше похожа на стратегическое поражение.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2026 Эквадор проведет против Германии, а Кюрасао сыграет против Кот-д’Ивуара.

Чемпионат мира. Группа E. 2-й тур

Эквадор – Кюрасао – 0:0

Предупреждения: Альсивар, 38 – Л. Бакуна, 39, Ж. Бакуна, 53, Комененсия, 56, Гарри, 75, Кастанеер, 90+2

Эквадор: Галиндес – Инкапье, Пачо, Франко (Пресиадо, 83) – Альсивар (К. Родригес, 46) – Эступиньян (Ангуло,71), Вите, М. Кайседо, Йебоа (Х. Кайседо, 89) – Валенсия, Плата.

Кюрасао: Ром – Фонвилл (ван Эйма, 76), Флоранус, Обиспо, Гарри, Бренет – Ж. Бакуна (Горре, 75), Л. Бакуна, Комененсия (Кастанеер, 83), Чонг (Маргарита, 76) – Локадия (Румерату, 83).

Арбитр: Ма Нин (Фусинь, Китай)

Стадион: «Эрроухед Стедиум» (Канзас-Сити, США).

Удары (в створ) – 28 (15) : 10 (3)

Угловые – 9 : 0

Оффсайды – 1 : 2

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com