В Крыму полностью прекратили продажу бензина и дизеля на АЗС

В Крыму полностью прекратили продажу бензина и дизеля на АЗС7
- 21.06.2026, 10:58
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Топливный кризис вышел на новый уровень.
Во временно оккупированном Крыму с 21 июня полностью прекратили продажу топлива на АЗС - как за наличные, так и по безналичному расчету, и по талонам.
Как сообщает Charter97.org, об этом заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, продажа прекращается как для физических, так и для юридических лиц.
Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма.
«Обо всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно», - добавил Аксенов.
Кроме того, как сообщили в «Крымэнерго», в Крыму введены графики отключения света. Часть полуострова обесточена. В сети пишут, что свет пропал после взрывов.
Напомним, проблемы с топливом в Крыму начались из-за усиленных ударов ВСУ по коридору Крым - Донецк, который является крупным логистическим путем.