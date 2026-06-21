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В Крыму полностью прекратили продажу бензина и дизеля на АЗС

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  • 21.06.2026, 10:58
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В Крыму полностью прекратили продажу бензина и дизеля на АЗС
Фото: ТАСС

Топливный кризис вышел на новый уровень.

Во временно оккупированном Крыму с 21 июня полностью прекратили продажу топлива на АЗС - как за наличные, так и по безналичному расчету, и по талонам.

Как сообщает Charter97.org, об этом заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, продажа прекращается как для физических, так и для юридических лиц.

Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма.

«Обо всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно», - добавил Аксенов.

Кроме того, как сообщили в «Крымэнерго», в Крыму введены графики отключения света. Часть полуострова обесточена. В сети пишут, что свет пропал после взрывов.

Напомним, проблемы с топливом в Крыму начались из-за усиленных ударов ВСУ по коридору Крым - Донецк, который является крупным логистическим путем.

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