Герой сборной Кюрасао: Мне нужна статуя 21.06.2026, 11:59

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Элой Ром

Фото: Getty Images

Элой Ром прокомментировал ничью против Эквадора.

Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром прокомментировал ничью против национальной сборной Эквадора (0:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Немного обидно, что мне не удалось побить рекорд Тима Говарда по количеству сейвов в основное и дополнительное время. Нет, но, конечно, я видел тот матч – кажется, Говард играл против Бельгии (в 1/8 финала ЧМ-2014). Так что, думаю, он дома нервничал, глядя на игру.

Я слышал, что это был еще один рекорд, установленный очень давно. Так что да, я горжусь этим. Для меня, как для вратаря, это почти идеальный матч. Я также очень горжусь командой, потому что, повторяю, мы сделали это всей командой. Я делаю сейвы, но мы думали как команда, включая игроков, которые выходили на замену. Но да, думаю, мне нужна статуя на Кюрасао»

Элой Ром в матче с Эквадором совершил 15 сейвов и стал лучшим игроком встречи.

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