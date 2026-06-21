Назван идеальный автомобиль для пенсионеров 6 21.06.2026, 12:41

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Фото: Hyundai

Комфортный и недорогой в обслуживании.

Хороший автомобиль для пенсионеров должен быть безопасным, комфортным, простым в управлении, удобным для посадки и не слишком дорогим в обслуживании. Одной из моделей, отвечающих этим требованиям, назвали Hyundai Santa Fe.

Автомобиль сочетает в себе высокие показатели безопасности, просторный салон, современные системы помощи водителю и умеренные расходы на содержание. Подробности рассказывает Money Digest.

Почему Hyundai Santa Fe считают удачным выбором

Hyundai Santa Fe 2025 года является третьей по популярности моделью бренда в США после Tucson и Elantra. По данным Money Digest, именно этот SUV хорошо подходит для людей пенсионного возраста, поскольку обладает целым рядом преимуществ, важных для пожилых водителей.

Новая модель Hyundai Santa Fe 2025 года получила рейтинг Top Safety Pick+ от американского Института страхования дорожной безопасности IIHS. Это одна из важных причин, по которой автомобиль считается хорошим вариантом для пенсионеров.

Кроме того, Santa Fe оснащен стандартным набором систем помощи водителю. Такие технологии делают повседневные поездки более спокойными и безопасными, особенно для тех, кто ценит дополнительную поддержку за рулем.

Еще одно преимущество – кузов типа SUV, широкий дверной проем и удобный салон. В такую машину легче садиться и выходить из нее, чем в низкий седан. Для людей старшего возраста это может быть одним из главных критериев при выборе автомобиля.

Hyundai Santa Fe доступен и в гибридной версии. По цене Santa Fe находится примерно на уровне Nissan Pathfinder и Mazda CX-90, но заметно дешевле Honda Pilot и Chevrolet Traverse.

По оценкам Kelley Blue Book, бензиновая и гибридная версии Santa Fe входят в верхние 11–25% среди среднеразмерных внедорожников и кроссоверов по показателю стоимости владения. Это означает, что эксплуатация Santa Fe может оказаться более доступной, чем у многих других моделей этого класса.

Именно сочетание безопасности, комфорта, экономичности и сравнительно невысоких затрат делает Santa Fe привлекательным вариантом для пенсионеров.

Подержанный Santa Fe может стать выгодной альтернативой

Если покупка нового Santa Fe кажется слишком дорогой, можно обратить внимание на подержанные автомобили. В частности, Hyundai Santa Fe 2019 года часто попадает в списки лучших подержанных авто для пенсионеров благодаря доступной цене и надежности.

Четвертое поколение Santa Fe включает модели 2019–2023 годов. Все они также хорошо показали себя в тестах безопасности IIHS, поэтому покупатель подержанного автомобиля не слишком много теряет в плане базового уровня защиты.

Почему эту модель рекомендуют пенсионерам

Hyundai Santa Fe называют одним из лучших вариантов для пенсионеров не из-за какой-то одной отдельной характеристики, а благодаря сочетанию нескольких важных факторов. Он безопасен, комфортен, удобен для посадки, оснащён современными системами помощи водителю и не относится к самым дорогим моделям в своём классе.

Новый Santa Fe 2025 года подойдет тем, кто хочет трехрядный SUV с современным оснащением и гарантией. Подержанные модели 2019–2023 годов могут стать лучшим вариантом для покупателей, которые хотят сэкономить, но не готовы отказываться от безопасности и практичности.

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