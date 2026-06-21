Удары по обеим сторонам моста: Зеленский раскрыл последствия атаки на Крым

Удары по обеим сторонам моста: Зеленский раскрыл последствия атаки на Крым1
- 21.06.2026, 12:27
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Морская логистика оккупантов нарушена.
Украинские войска нанесли удары по ряду важных целей вблизи Крымского моста и на территории оккупированного Крыма, атаковав логистику и ПВО противника.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По его словам, операция стала ответом на российские атаки против украинского населения. К ее проведению были привлечены подразделения Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Главного управления разведки и Сил специальных операций.
Президент Украины отметил, что удары были нанесены по объектам военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов на расстоянии около 300 км от линии фронта.
«Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи», - отметил президент Украины.
Кроме того, по словам Зеленского, были успешно поражены объекты военной логистики противника, четыре радиолокационные станции, входящие в состав зенитных ракетных комплексов С-400, а также два комплекса «Панцирь».
«Благодарен всем нашим воинам за меткость и профессионализм. Россия понимает только силу, и наша дальнобойная сила точно работает на мир», - подытожил он.
Подробности от Генштаба ВСУ
Между тем Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты ночной атаки украинских сил.
В частности, в ночь на 21 июня был поражен нефтяной терминал «ТЕС-Терминал-1» в Керчи. На территории объекта зафиксирован пожар.
В Генштабе отметили, что терминал является одним из ключевых центров перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей российской оккупационной группировки.
Также под удар попал порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ. По данным военных, на территории порта возник пожар.
Порт «Кавказ» является важным логистическим узлом, который обеспечивает морское сообщение между Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом и используется для снабжения российских войск.