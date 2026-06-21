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Под Витебском мотоциклист разогнался до 217 км/ч

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  • 21.06.2026, 12:59
  • 1,348
Под Витебском мотоциклист разогнался до 217 км/ч

При этом катался на одном колесе.

На Витебщине наказали водителя мотоциклиста, который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Он катался на одном колесе, а еще разогнался до 217 километров в час, сообщили в МВД.

Мотоциклист на Suzuki нарушал правила обгона, а также двигался на заднем колесе. Его нашли после того, как нарушения попали на камеры видеонаблюдения. Лихачом оказался 28-летний житель Лиозно. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа и лишения права управления на год.

«Через несколько дней в Витебском районе был зафиксирован незарегистрированный мотоцикл Yamaha, разогнавшийся до 217 км/ч. Выяснилось, что им управлял тот же водитель. На него составлены административные материалы, а транспортное средство, одолженное у знакомого, помещено на охраняемую стоянку», — сообщили в МВД.

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