«Сын хозяйки ночевал в коридоре» 21.06.2026, 14:10

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Что происходило в квартире в Минске, куда приезжали люди в защитных костюмах.

В двушке, расположенной на столичной улице Лынькова, 15, регулярно употребляли спиртное. Однако коммунальные услуги оплачивались в срок, поэтому претензий не было. Однако в какой-то момент квартира превратилась в склад тряпья и хлама, после чего городские власти смогли вмешаться, пишут «Минск-Новости». Правда, это произошло не так быстро, как хотелось бы.

В сентябре 2025 года от соседей поступила жалоба на антисанитарное состояние квартиры. Посетив ее, работники жилищной службы увидели, что коридор, комнаты, кухня и даже ванная с туалетом завалены пакетами со старой одеждой и прочими вещами не первой свежести.

— В одну из комнат невозможно было войти, настолько она оказалась захламлена. Поэтому сын хозяйки ночевал в коридоре — там свободным оставался узкий проход. Запах ужасный. Более того, в квартире завелись клопы. Их было много — висели на стенах гроздьями. Как ни странно, это не смущало жильцов. Собственник говорила, что накопленные вещи собирается когда-нибудь продать и заработать огромное количество денег. Вместе с тем женщина понимала, что нарушает Правила пользования жилыми помещениями, — рассказала юрисконсульт ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Виолетта Пугач.

На владелицу квартиры составили протокол и наложили штраф в размере двух базовых величин. Также ей выдали предписание привести квартиру в надлежащее состояние до 22 октября. Для этого у подъезда установили большой контейнер — «лодку».

После повторного визита стало понятно, что ничего не изменилось. На сей раз к административной ответственности привлекли сына (матери дома не оказалось). Как близкий родственник, он несет солидарную ответственность.

Однако из-за состояния здоровья женщины дело об административном правонарушении прекратили. Тогда в декабре 2025 года ЖЭУ № 9 подал в районный суд иск к проживающим в квартире, чтобы последнее привели его в надлежащее санитарное состояние. Оно было удовлетворено и вступило в законную силу в конце января 2026-го. Со стороны ответчиков действий не последовало. Жилищная служба обратилась в отдел принудительного исполнения, к делу подключились судебные исполнители. Но ситуация разрешилась не так быстро, как хотели соседи по подъезду и ЖЭУ.

Лишь 28 мая 2026 года облаченные в защитные комбинезоны и маски работники ЖЭУ вошли в квартиру и принялись выносить мусор. Постепенно контейнер заполнился до краев — свыше 20 кубометров. Позже его вывезли на спецтехнике. Завершающим этапом стала дезинсекция от клопов в квартире и подъезде.

Напомним, за антисанитарию в квартире предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин. Собственник квартиры, трижды в течение года привлеченный к административной ответственности за ее ненадлежащее санитарное состояние, рискует ее лишиться и переселиться по решению суда в менее комфортное жилье и необязательно в данном населенном пункте. Такая мера предусмотрена статьей 137 Жилищного кодекса.

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