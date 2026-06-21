Нойер установил рекорд чемпионатов мира в матче с Кот-д’Ивуаром
- 21.06.2026, 14:50
Вратарь сборной Германии превзошел достижение француза Уго Льориса.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер установил историческое достижение на чемпионате мира-2026.
Об этом сообщает Opta.
В матче второго тура группового этапа против Кот-д'Ивуара 40-летний вратарь вышел в стартовом составе и провел свой 21-й матч на чемпионатах мира. Этот показатель стал рекордным среди всех вратарей в истории чемпионатов мира.
21 - Manuel Neuer bestreitet gegen die Elfenbeinküste sein 21. Spiel bei einer FIFA-Weltmeisterschaft und ist nun der Torhüter mit den meisten WM-Spielen, er überholt Frankreichs Hugo Lloris (20). Rekordkeeper. pic.twitter.com/QX1dsVwlt5— OptaFranz (@OptaFranz) June 20, 2026
Таким образом, Нойер превзошел достижение француза Уго Льориса, который ранее провел 20 матчей на чемпионатах мира и лидировал по этому показателю.
Всего в составе сборной Германии легендарный вратарь уже провел 126 матчей.
Накануне сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д'Ивуаром (2:1) и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном туре чемпионата мира немцы сыграют против Эквадора (25 июня, 23:00).
В свою очередь, Тунис упустил шанс выйти в плей-офф после поражения от Японии (0:4).
Также накануне Нидерланды разгромили Швецию (5:1) в матче с шестью голами (5:1). «Оранжевые» не проигрывают на чемпионатах мира уже 16 лет.
Кроме того, дебютант ЧМ-2026 сборная Кюрасао сенсационно добилась исторической ничьей на мундиале.