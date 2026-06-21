Нойер установил рекорд чемпионатов мира в матче с Кот-д’Ивуаром 21.06.2026, 14:50

Мануэль Нойер

Фото: Getty Images

Вратарь сборной Германии превзошел достижение француза Уго Льориса.

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер установил историческое достижение на чемпионате мира-2026.

Об этом сообщает Opta.

В матче второго тура группового этапа против Кот-д'Ивуара 40-летний вратарь вышел в стартовом составе и провел свой 21-й матч на чемпионатах мира. Этот показатель стал рекордным среди всех вратарей в истории чемпионатов мира.

21 - Manuel Neuer bestreitet gegen die Elfenbeinküste sein 21. Spiel bei einer FIFA-Weltmeisterschaft und ist nun der Torhüter mit den meisten WM-Spielen, er überholt Frankreichs Hugo Lloris (20). Rekordkeeper. pic.twitter.com/QX1dsVwlt5 — OptaFranz (@OptaFranz) June 20, 2026

Таким образом, Нойер превзошел достижение француза Уго Льориса, который ранее провел 20 матчей на чемпионатах мира и лидировал по этому показателю.

Всего в составе сборной Германии легендарный вратарь уже провел 126 матчей.

Накануне сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д'Ивуаром (2:1) и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном туре чемпионата мира немцы сыграют против Эквадора (25 июня, 23:00).

В свою очередь, Тунис упустил шанс выйти в плей-офф после поражения от Японии (0:4).

Также накануне Нидерланды разгромили Швецию (5:1) в матче с шестью голами (5:1). «Оранжевые» не проигрывают на чемпионатах мира уже 16 лет.

Кроме того, дебютант ЧМ-2026 сборная Кюрасао сенсационно добилась исторической ничьей на мундиале.

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