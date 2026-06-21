СМИ: Дроны уничтожили часть принадлежащего азербайджанским миллиардерам главного рынка России 21.06.2026, 15:18

Фото: Dev.ua

Появились фото со спутника.

В результате крупнейшей атаки украинских беспилотников на Москву 18 июня сгорела пятая часть рынка «Садовод», свидетельствуют спутниковые снимки Planet Lab, опубликованные «Радио Свобода».

Мэр столицы Сергей Собянин утверждал, что на объект упали «обломки сбитых дронов», из-за чего «одно из зданий» получило «незначительные повреждения». В день атаки владельцы торговых точек сообщали, что пожар уничтожил 500 павильонов: «Вообще товара не осталось. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый… много рядов сгорели». Рынок тушили почти сутки и закрыли на выходные 20–21 июня под предлогом проведения «санитарных дней и субботника».

В пресс-службе «Садовода» заявили Msk1, что ущерб пока не оценивали, будут ли выплачивать продавцам компенсации — неясно. Рынок принадлежит азербайджанским бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву — совладельцам группы компаний «Киевская площадь», одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в РФ. Оба входят топ российских миллиардеров: состояние каждого оценивается в $5,1 млрд. Это те же предприниматели, которые ранее были совладельцами Черкизовского рынка.

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