Вблизи Мозырского НПЗ случился пожар

Вблизи Мозырского НПЗ случился пожар4
- 21.06.2026, 15:38
- 1,302
Появились спутниковые снимки.
Сервис мониторинга пожаров FIRMS 20 июня зафиксировал возгорание в районе линейной диспетчерской производственной станции «Мозырь», которая находится вблизи Мозырского нефтеперерабатывающего завода, заметил «Флагшток».
Согласно актуальным спутниковым снимкам, огонь находился к западу от нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба». Горели лесные угодья около стратегического объекта.
Официальной информации об этом инциденте опубликовано не было.
Тепловые сигнатуры, наблюдаемые непосредственно на территории Мозырского НПЗ, связаны со штатной работой технологических установок и не свидетельствуют о пожаре на заводе.