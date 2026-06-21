Вблизи Мозырского НПЗ случился пожар 4 21.06.2026, 15:38

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Появились спутниковые снимки.

Сервис мониторинга пожаров FIRMS 20 июня зафиксировал возгорание в районе линейной диспетчерской производственной станции «Мозырь», которая находится вблизи Мозырского нефтеперерабатывающего завода, заметил «Флагшток».

Согласно актуальным спутниковым снимкам, огонь находился к западу от нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба». Горели лесные угодья около стратегического объекта.

Фото: @flagshtok

Фото: @flagshtok

Официальной информации об этом инциденте опубликовано не было.

Тепловые сигнатуры, наблюдаемые непосредственно на территории Мозырского НПЗ, связаны со штатной работой технологических установок и не свидетельствуют о пожаре на заводе.

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