Где в Беларуси собирают по девять ведер лисичек? 21.06.2026, 16:35

Фото: smartpress.by

Эти грибы находят минимум в трех областях.

Белорусские грибники открыли сезон лисичек – и, судя по сообщениям в тематических чатах, в некоторых районах лес даёт уже не «на суп», а на полные корзины, вёдра и даже багажники. Журналисты Smartpress.by решили посмотреть, где именно собирают грибы в июне.

Фото: smartpress.by

Самый частый герой свежих отчётов – лисичка. Её сейчас находят как минимум в Минской, Могилёвской, Гомельской областях. Так, любитель тихой охоты Максим написал, что 20 июня снова ездил за грибами в Чаусский район: «Второй выезд».

В Вилейском районе, по словам белоруса Вячеслава, лисички тоже есть, но не только они. «Еловые белые потихоньку начинают появляться у нас, по дубовым пока что никак. Подберёзовики и маслята штучно, попутно лисички», – рассказал он.

Фото: smartpress.by

Фото: smartpress.by

Минская область в грибных чатах звучит особенно часто. Любительница тихой охоты Ольга показала три корзины лисичек, собранных именно там. Ещё один результат – рекордные 9 ведёр лисичек на четверых «где-то в лесу Минской области».

Фото: smartpress.by

Отдельно отметилась деревня Талька на Минщине. Антон рассказал, что заехал на новое место и набрал столько, что «забил багажник». «Лисицы хватает всем и везде», – заявил он и добавил, что на знакомых точках пошли и летние грибы: ножки уже не в лучшем состоянии, но шляпки «в порядке».

Фото: smartpress.by

Фото: smartpress.by

Есть уловы и на юге страны. Так, белорус Владимир сообщил о сборе 20 июня в Мозырском районе. А в Петриковском, по его словам, после потепления «в лесу стало поинтереснее»: 19 июня он собрал тазик, ведро и пакет лисичек.

Несмотря на это некоторые советуют пока не спешить с крупными ожиданиями. Евгений из Минской области написал, что лисичек «очень много», но они ещё мелкие: «Ещё пару недель – и будет как в прошлом году».

Фото: smartpress.by

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