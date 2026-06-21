В Албании десятки тысяч человек вышли на протест из-за курорта, связанного с Кушнером 1 21.06.2026, 17:07

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Фото: Reuters

Премьеру страны выставлен ультиматум.

В субботу вечером десятки тысяч албанцев провели очередную акцию протеста против запланированного строительства роскошного курорта, связанного с семьей президента США Дональда Трампа, на экологически уязвимом участке адриатического побережья страны.

Об этом пишет «Европейская правда».

Албанские СМИ сообщили, что в субботней вечерней акции протеста приняли участие более 100 000 человек, среди которых были представители диаспоры из Греции и других европейских стран, а также албанцы из соседнего Косово.

Протестующие заявили, что если премьер Рама не уйдет в отставку до 19:00 воскресенья, они попытаются ворваться и занять правительственные здания и здание парламента в столице, Тиране.

Проект строительства роскошного курорта связывают с дочерью Трампа Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером.

Проект роскошного курорта стоимостью более 1,4 миллиарда евро, который реализуется компанией Кушнера Affinity Partners, в последние недели вызвал массовые протесты в этой западнобалканской стране. Считается, что планы строительства затронут экологически охраняемую территорию на побережье Адриатического моря.

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