Австралиец побил мировой рекорд по громкости мужского крика 1 21.06.2026, 17:15

Джозеф МакГрейл-Бейтс

Фото: Guinness World Records

Его крики можно сравнить с шумом взлетающего самолета.

Вы когда-нибудь слышали громкий гул и не могли определить источник звука? Возможно, это была распевка Джозефа МакГрейл-Бейтса — австралийца, имя которого теперь красуется в Книге рекордов Гиннесса, пишет «Нож».

Джозефа признали самым громким человеком в мире. Ему удалось закричать с громкостью равной 122,4 децибелам (по шкале С). Насколько это громко? Его крики можно сравнить с шумом взлетающего самолёта и звучанием музыки на рок-концерте.

Рекордсмен давно шёл к успеху. Ранее, ещё в 2017 году, он был назначен официальным глашатаем Канберры. С тех пор мужчина выступает на автомобильных выставках и других праздниках, где объявляет названия городов и имена конкурсантов.

Со временем МакГрейл-Бейтс научился говорить и кричать аномально громко, тогда он и решил попытать удачу — выступить перед судьями Книги рекордов Гиннесса. Джозеф долго выбирал слово, которое следует прокричать.

«Мы с дочерью вместе подбирали подходящее слово, — делится рекордсмен. — Опыт показал, что слово “тихо”(quiet) не произнести достаточно громко, и в итоге мы остановились на слове “сейчас”(now)».

Австралиец признался, что в детстве он был застенчивым мальчиком. Поэтому его рекорд — результат долгой и усердной работы над собой.

МакГрейл-Бейтс рассказал: «В детстве у меня был тихий голос, я был очень застенчивым, пока не окончил школу и не пошёл в театр. Тогда стало ясно, что мне нужно раскрыться, заявить о себе. Я тренировался в театре, где не использовали микрофоны и другую технику, и с годами стал говорить всё громче и громче».

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