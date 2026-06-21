Австралиец побил мировой рекорд по громкости мужского крика

Австралиец побил мировой рекорд по громкости мужского крика1
- 21.06.2026, 17:15
Его крики можно сравнить с шумом взлетающего самолета.
Вы когда-нибудь слышали громкий гул и не могли определить источник звука? Возможно, это была распевка Джозефа МакГрейл-Бейтса — австралийца, имя которого теперь красуется в Книге рекордов Гиннесса, пишет «Нож».
Джозефа признали самым громким человеком в мире. Ему удалось закричать с громкостью равной 122,4 децибелам (по шкале С). Насколько это громко? Его крики можно сравнить с шумом взлетающего самолёта и звучанием музыки на рок-концерте.
Рекордсмен давно шёл к успеху. Ранее, ещё в 2017 году, он был назначен официальным глашатаем Канберры. С тех пор мужчина выступает на автомобильных выставках и других праздниках, где объявляет названия городов и имена конкурсантов.
Со временем МакГрейл-Бейтс научился говорить и кричать аномально громко, тогда он и решил попытать удачу — выступить перед судьями Книги рекордов Гиннесса. Джозеф долго выбирал слово, которое следует прокричать.
«Мы с дочерью вместе подбирали подходящее слово, — делится рекордсмен. — Опыт показал, что слово “тихо”(quiet) не произнести достаточно громко, и в итоге мы остановились на слове “сейчас”(now)».
Австралиец признался, что в детстве он был застенчивым мальчиком. Поэтому его рекорд — результат долгой и усердной работы над собой.
МакГрейл-Бейтс рассказал: «В детстве у меня был тихий голос, я был очень застенчивым, пока не окончил школу и не пошёл в театр. Тогда стало ясно, что мне нужно раскрыться, заявить о себе. Я тренировался в театре, где не использовали микрофоны и другую технику, и с годами стал говорить всё громче и громче».