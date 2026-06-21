«Бензина нет, маршрутки не ходят»3
- 21.06.2026, 16:06
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Жительница Армянска пожаловалась на дефицит топлива в Крыму.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины в воскресенье, 21 июня, обнародовали перехват разговора, в котором жительница города Армянск описывает «катастрофическую ситуацию с топливом» в оккупированном Крыму.
«Да у нас бензина нет. Электрички ходят плохо. Восемь часов от Армянска до Симферополя на электричке. Маршрутки вообще не ходят […] Ну вот это сейчас началось, недели две как. Судя по всему, к лету ситуация ухудшится», — жалуется женщина.
В ГУР подчеркнули, что ответственность за ситуацию на оккупированных территориях полностью несет государство-оккупант, поэтому ситуация в Крыму, как и в других оккупированных украинских регионах, улучшится только после полного освобождения от российских захватчиков.