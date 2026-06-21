В мозге человека нашли «встроенный фильтр» 2 21.06.2026, 15:56

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Результаты исследования оказались неожиданными.

Негативные слова могут отфильтровываться мозгом еще до того, как человек их осознает. К такому выводу пришли исследователи из Еврейского университета Иерусалима. Работа опубликована в журнале Psychological Science (PsySci).

В исследовании участвовал 101 взрослый носитель иврита. Участникам показывали на экране последовательности фигур и просили определить, совпадает ли каждая новая фигура с предыдущей. Одновременно через наушники им воспроизводили поток бессмысленных псевдослов, в который время от времени вставляли настоящие слова — либо нейтральные, либо негативно окрашенные.

После этого испытуемых спрашивали, заметили ли они вообще какое-либо реальное слово. Даже если участник отвечал отрицательно, его просили угадать детали услышанного, чтобы зафиксировать возможные слабые признаки восприятия.

Результаты оказались неожиданными: нейтральные слова участники замечали чаще, чем негативные. Слова с угрожающим или неприятным значением, напротив, чаще «проскакивали» мимо сознания, хотя мозг, по-видимому, все же успевал их обработать на бессознательном уровне.

Авторы несколько раз перепроверили эффект. Эксперимент повторили с другим набором слов, а затем — с более простым заданием и разными настройками громкости и четкости звука. Во всех случаях результат сохранялся: негативные слова реже достигали осознанного восприятия, чем нейтральные.

Исследователи предполагают, что мозг может бессознательно блокировать потенциально неприятную информацию, если она не имеет отношения к текущей задаче и только отвлекает внимание. При этом полная обработка негативного слова может происходить, но затем информация отфильтровывается до того, как человек осознает, что именно услышал.

Авторы считают, что этот механизм может быть особенно важен для изучения тревожных расстройств, фобий и посттравматического стрессового расстройства. Если такой «фильтр» работает слишком слабо или, наоборот, слишком сильно, это может влиять на то, как человек воспринимает угрозу в повседневной жизни.

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