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Июнь может побить рекорд

  • Александр Коваленко
  • 21.06.2026, 15:49
Июнь может побить рекорд
Александр Коваленко

Новая тактика РФ обрекает ее солдат на смерть.

Не люблю забегать наперёд, но тенденция такова, что июнь может стать самым кровавым для российского оккупационного войска (РОВ) месяцем с марта 2025 года!

Новая тактика противника, микро-тактическими группами, то есть по одному-два штурмовика, даёт возможность РОВ с одной стороны рассредоточить внимание Сил обороны Украины (СОУ) и местами успешно инфильтроваться, но с другой – практически все такие группы обречены на смерть.

Более чем уверен, что в июне показатель потерь людского ресурса у РОВ могут не только достигнуть отметки в 38 тыс, но и даже превысить её, что станет рекордом с марта 2025.

В указанный ниже график не вошло 20 июня, за которое данных по потерям РОВ пока нет, но автоматически было включено количество боестолкновений и динамика продвижений за прошедшие сутки, по состоянию на 08:00.

Фото: "Главред"

Александр Коваленко, Telegram

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