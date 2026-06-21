Июнь может побить рекорд
- Александр Коваленко
- 21.06.2026, 15:49
Новая тактика РФ обрекает ее солдат на смерть.
Не люблю забегать наперёд, но тенденция такова, что июнь может стать самым кровавым для российского оккупационного войска (РОВ) месяцем с марта 2025 года!
Новая тактика противника, микро-тактическими группами, то есть по одному-два штурмовика, даёт возможность РОВ с одной стороны рассредоточить внимание Сил обороны Украины (СОУ) и местами успешно инфильтроваться, но с другой – практически все такие группы обречены на смерть.
Более чем уверен, что в июне показатель потерь людского ресурса у РОВ могут не только достигнуть отметки в 38 тыс, но и даже превысить её, что станет рекордом с марта 2025.
В указанный ниже график не вошло 20 июня, за которое данных по потерям РОВ пока нет, но автоматически было включено количество боестолкновений и динамика продвижений за прошедшие сутки, по состоянию на 08:00.
Александр Коваленко, Telegram