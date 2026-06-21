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«Крым положит Москву»

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  • 21.06.2026, 14:53
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«Крым положит Москву»
Роберт Бровди (Мадяр)

Все диктатуры рушатся внезапно.

Москва и сам кремлевский диктатор Владимир Путин будут до последнего держаться за временно оккупированный Крым, заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр). По его словам, украинский полуостров является для РФ «главным трофеем войны», даже если он будет в режиме «острова».

«При этом Крым как плацдарм для атак на Украину – это уже военный абсурд. Дальше полный ПВОпад, дырявление остатков флота, остановка теневого, ТОТАЛЬНОЕ ресурсное и логистическое истощение, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и так далее. Корми, бункерный дед, дотациями – но не мечтай контролировать: как было, уже не будет», - подчеркнул Мадяр в Telegram.

После этого Бровди попросил прощения перед украинцами, которые до сих пор находятся на оккупированных территориях, из-за «постоянной тревоги, закрытых мостов и дорог, шум и стресс». Он порекомендовал им находиться подальше от военных объектов.

«Крым положит Москву – это точка психологического слома, игла Кощея-сухоребрика спрятана у нас под носом. Все диктатуры рушатся внезапно – вспомните любой пример. Сегодня московский Крым «лагает», - подытожил он.

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