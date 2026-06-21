«Такие МАЗы, что не дай бог»: что происходит с транспортом в белорусских регионах? 1 21.06.2026, 14:59

Фото: wikipedia

Рейсы отменяют, альтернатив нет.

В последние месяцы в Беларуси все чаще появляются сообщения об отмене или изменении маршрутов регионального транспорта. Иногда речь идет об автобусных маршрутах между небольшими городами и деревнями, которые и без того ходили всего несколько раз в неделю.

Официальные объяснения, как правило, сводятся к «оптимизации сети» или низкой заполняемости транспорта. Для людей на местах это в итоге превращается в ухудшение доступности поликлиник, школ и государственных учреждений.

Возникает вопрос, не идет ли речь о более глубоком кризисе региональной транспортной системы — когда условия содержания маршрутов становятся экономически невыгодными, а альтернатив для жителей небольших населенных пунктов фактически нет.

«Еврорадио» попросило прокомментировать ситуацию экономиста, руководителя проекта «Кошт урада» Владимира Ковалкина.

— Проблема выросла из-за того, что мало водителей и люди не хотят работать за те деньги, которые им предлагают. А повышать цены тоже невозможно, потому что это социальная история: если поднять тарифы — начнут бунтовать люди. Скорее всего, это проблема с зарплатами водителей и также с состоянием автобусов.

— Но у нас же есть свои МАЗы.

— Не говорите, там такие МАЗы, что не дай бог.

«Свои МАЗы» и реальность регионального автопарка

Формально основную часть городских и региональных автобусов в Беларуси составляют машины производства Минского автомобильного завода. Однако в регионах часто используется техника, которая уже имеет значительный износ и работает на пределе ресурса.

Пассажиры и водители неоднократно жаловались на техническое состояние таких автобусов: выходят из строя двери, системы отопления, возникают проблемы с подвеской и тормозной системой.

В отдельных случаях у региональных перевозчиков фиксировались ситуации, когда автобусы просто снимались с рейсов из-за поломок и нехватки запчастей.

Таким образом, белорусы оказываются в замкнутом круге: старая техника требует большего ремонта, ремонт требует средств, а недостаток финансирования ведет к еще большему сокращению маршрутов или их объединению.

В итоге даже наличие в Беларуси собственного производителя не всегда решает проблему доступности транспорта в регионах.

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