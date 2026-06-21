Известный японский блогер-полиглот попытался заговорить на белорусском 21.06.2026, 16:10

Видеофакт.

Популярный японский блогер Юджи, известный своими лингвистическими челленджами в Вене, выпустил новый ролик. Парень подходит к прохожим, просит их сказать что-нибудь на родном языке, а затем пытается угадать его и поддержать беседу.

В этот раз его собеседницей стала девушка по имени Надежда. На просьбу блогера она лаконично ответила: «Прывітанне!». Юджи не сразу сориентировался и сначала предположил, что это украинский.

Надежда его поправила. Со второй попытки японец безошибочно определил белорусский язык, восхитившись его красотой, хотя и честно признался, что знает его не очень хорошо.

Как оказалось, Надежда живет в польском Вроцлаве. Чтобы продолжить диалог, Юджи перешел на смесь польского и английского и поинтересовался у собеседницы ее любимым белорусским словом. Девушка с улыбкой ответила: «Каханне!».

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