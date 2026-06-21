Названы три каши, которые быстро очищают и восстанавливают печень 2 21.06.2026, 14:32

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Их нужно есть как можно чаще.

Печень — главный орган детоксикации, ежедневно работающий с токсинами, жирной пищей и продуктами обмена. Поддержать ее здоровье можно с помощью правильного питания, где основой являются простые каши и минимум вредных продуктов, пишет ТСН.

Овсяная каша

Овсянка — базовый продукт для мягкого очищения организма. Она содержит клетчатку, которая улучшает работу кишечника и уменьшает токсическую нагрузку на печень.

Как овсянка влияет на здоровье:

выводит продукты обмена;

снижает уровень холестерина;

поддерживает пищеварение.

Гречневая каша

Гречка богата антиоксидантами и растительным белоком. Она легко усваивается и не перегружает печень.

Польза гречки:

улучшает обмен веществ;

поддерживает сосуды;

снижает жировую нагрузку на печень.

Пшенная каша

Пшено традиционно используют для очищения организма. Оно поддерживает работу желчного пузыря и печени.

Какое действие пшенной каши:

способствует выведению жиров;

улучшает пищеварение;

содержащий магний для обмена веществ.

Продукты, которые вредят печени

Чтобы печень быстро восстанавливалась, важно снизить нагрузку на нее. Некоторые продукты особенно ей вредят, поэтому следует уменьшить их потребление или вообще отказаться:

фастфуд и жареная пища;

колбасы, сосиски, копчености;

алкоголь;

сладкие газированные напитки;

избыток сахара и кондитерских изделий;

маргарин и трансжиры;

слишком жирные молочные продукты.

чипсы и всевозможные снеки.

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