Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом» сыграл с белорусом удивительную шутку

Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом» сыграл с белорусом удивительную шутку2
- 21.06.2026, 13:50
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Необычный случай произошел на таможне в Бресте.
В пункте пропуска «Брест» таможенники задержали 31-летнего пассажира рейсового автобуса за попытку ввоза в Беларусь кокаина, сообщил Государственный таможенный комитет.
Приехавший из Польши белорус заявил таможенникам, что у него нет декларируемых товаров или запрещенных веществ. Однако в зале таможенного оформления на него среагировала служебная собака.
«При досмотре его чемодана обнаружен лекарственный флакон, в котором находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета», — сообщили в ГТК.
Экспертиза показала, что в порошке содержится 0,69 г кокаина.
Примечательно, что наркотик был в обертке с фотографией актера Аль Пачино в роли наркоторговца из фильма «Лицо со шрамом». Сверток находился в банке из-под магния.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 328−1 УК. Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.