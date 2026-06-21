Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом» сыграл с белорусом удивительную шутку 2 21.06.2026, 13:50

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Необычный случай произошел на таможне в Бресте.

В пункте пропуска «Брест» таможенники задержали 31-летнего пассажира рейсового автобуса за попытку ввоза в Беларусь кокаина, сообщил Государственный таможенный комитет.

Приехавший из Польши белорус заявил таможенникам, что у него нет декларируемых товаров или запрещенных веществ. Однако в зале таможенного оформления на него среагировала служебная собака.

«При досмотре его чемодана обнаружен лекарственный флакон, в котором находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета», — сообщили в ГТК.

Экспертиза показала, что в порошке содержится 0,69 г кокаина.

Примечательно, что наркотик был в обертке с фотографией актера Аль Пачино в роли наркоторговца из фильма «Лицо со шрамом». Сверток находился в банке из-под магния.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 328−1 УК. Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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