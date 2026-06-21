«На еду хватает 1000 рублей на пятерых» 21.06.2026, 13:34

Бюджет белоруса, который семь лет записывает каждую свою покупку.

Андрей семь лет записывает каждую покупку — от ипотеки до мороженого. Сегодня его семья из пяти человек выплачивает кредит на дом и машину, летает в отпуск и почти не совершает импульсивных покупок. Разбираемся, куда уходят деньги семьи с доходом около $3000, пишет Onliner.

«Чем больше цифр, тем мне легче живется»

— Меня зовут Андрей. Я начал вести бюджет в августе 2019 года. Есть даже конкретная дата — это мой день рождения, 28 августа. Брат подарил мне программу по учету всех финансовых расходов, в которую можно внести все карты, чтобы операции по ним учитывались автоматически и ничего не надо было вносить вручную.

Брат знал, что я такой скрупулезный, люблю все считать — чем больше цифр, тем мне легче живется. Если у жены хобби — посткроссинг, то у меня — ведение бюджета. Раньше использовал для этого Excel, но каждый раз нужно было вводить все цифры самому. Это довольно тяжело, поэтому с систематичностью были небольшие проблемы.

Почти два месяца мы рассказывали про бюджеты белорусов в рамках конкурса. Но хорошие истории о деньгах на этом не заканчиваются — продолжаем искать героев и показывать, как белорусы зарабатывают, тратят, копят и планируют семейный бюджет.

Если бы мне нужно было вручную вносить каждую покупку, я бы давно все бросил. Только за первые десять дней месяца у нас набралось больше 70 операций по счетам. Поэтому мой главный совет — максимально автоматизировать учет финансов. Когда рутины становится меньше, полезную привычку сохранить гораздо проще.

Уже седьмой год я веду бюджет таким образом, и мы с женой в начале каждого месяца обсуждаем предстоящие траты, праздники, дальние поездки, возможные непредвиденные расходы. Плюс в начале года обсуждаем глобальные планы. Иногда они корректируются в процессе, обычно раз в квартал, но в целом у нас есть понимание трат на долгую дистанцию.

С тех пор как я начал вести бюджет, у нас родились трое детей, поэтому расходы постоянно растут. Самой серьезной статьей затрат оказалось медицинское обслуживание. Бесплатная медицина покрывает далеко не все, поэтому раньше на врачей и лекарства уходило много денег. В какой-то момент мы решили застраховать всю семью, тем более такая возможность появилась у меня на работе. После этого планировать бюджет стало гораздо проще: часть расходов на лечение и лекарства покрывает страховка. Но полностью эта статья расходов никуда не исчезла — детям регулярно нужны различные профилактические средства, спреи, сиропы и другие вещи, которые страховка обычно не компенсирует.

Бюджет в семье общий, жена сейчас в отпуске по уходу за ребенком. У нас есть карточки разных банков, но в итоге все деньги стекаются на одну карту.

Мы друг от друга ничего не скрываем. Если жена оставит себе какую-то сумму — без проблем. Я могу сделать так же — у меня на карточках где-то остаются какие-то деньги на всякий случай, несмотря на то, что у нас есть бюджет на случай внезапных трат. Покупками в основном занимаюсь я, жена делает заказы на маркетплейсах. Иногда оттуда надо 29 товаров забрать, но что поделаешь, дети растут и что-то постоянно надо.

«Ушел в IT и просел в доходах в два раза»

— В 2020 году я работал прорабом в строительстве. Тогда наш бюджет был довольно простым: закрывали базовые потребности, а все остальное старались откладывать.

Благодаря тому, что я веду учет расходов уже много лет, могу открыть программу и посмотреть любую цифру за тот период. Например, основные траты на продукты тогда составляли около 250 рублей в месяц и оставались примерно на одном уровне.

Раньше я занимался программированием как хобби, потом появились мысли идти в IT. Подруга жены, HR в одной из компаний, помогла подкорректировать резюме, я разместил его в LinkedIn, и через какое-то время меня позвали на собеседование и сразу взяли на работу. До этого я прошел бесплатные курсы, постоянно программировал сам, но в обучение не вложил ни копейки.

Будучи хорошим специалистом на стройке, я получал как прораб в районе 1200 долларов в эквиваленте. А когда пошел в айтишку, то просел в доходах примерно в два раза — получал около 600 долларов. Через год мне предложили новую работу, и зарплата должна была вырасти в два раза. Но в итоге все сложилось неудачно: я проработал три месяца, меня официально не устроили и выплатили примерно половину от обещанного.

Я вернулся на стройку к прежней зарплате в районе 1200 долларов, параллельно подтягивал английский, программирование и активно искал работу. Я понимал, что на стройке достиг потолка, а в программировании могу развиваться. Через какое-то время я нашел работу мечты — попросил зарплату, как была на стройке, но мне предложили в 2,5 раза больше. Конечно, я согласился.

На что уходят деньги

— Бюджет разделен на две категории: траты, от которых мы никак не можем отказаться, и дополнительные траты. Обязательные — кредит за дом и за машину: сейчас в сумме 4300 рублей в месяц, но потом будет 5500 рублей. Помимо этого на семью заложен бюджет в 5000 рублей.

Самая большая статья расходов — ипотека за дом на 108 «квадратов», на который мы смогли претендовать как многодетная семья.

Сейчас каждый месяц нужно платить 2900 рублей, потом сумма вырастет до 4000 рублей.

И еще недавно мы решили воспользоваться предложением от Belgee: они давали кредит под 4% на три года на новые автомобили. Теперь каждый месяц 700 рублей уходит на кредит, еще 170 рублей — на каско (его оформлять было необязательно, но мы решили взять для собственного спокойствия). Кроме того, сразу закладываем около 500 рублей на заправку. Это те расходы на автомобиль, которые мы учитываем каждый месяц в обязательном порядке.

Если брать траты в 5000 рублей на семью без кредитов, то, мне кажется, это очень комфортный бюджет для среднего уровня жизни в Минске, а может, даже выше среднего.

Еще одна крупная статья расходов, если говорить про май, — одежда, обувь и аксессуары. На это заложено 1300 рублей. Что касается одежды, то жене со мной повезло: за последний год я купил вещей шесть, за предпоследний — может, еще восемь.

На продукты тратим 1000 рублей (двое детей в садике, младшему меньше года). Мне кажется, это не так много. Правда, в эту сумму не входят кафе, рестораны и доставки — на них в предыдущем месяце ушло где-то 170 рублей. Если вечером решили заказать пиццу, суши или сходить куда-то поужинать, такие расходы идут отдельной категорией.

Каких-то изысков, особых продуктов не покупаем. Голубику, например, не едим. Зато летом ходим в лес за черникой. Обычно раз в неделю или две ездим в магазин или на Комаровский рынок и делаем базовую закупку: мясо, крупы, овощи и все необходимое. Красную рыбу домой для готовки берем редко. Обычно покупаем ее, когда едем в гости к родителям или бабушке.

Жена на сумму в 1000 рублей на продукты не жалуется. Хотя были времена, когда нас в семье уже было четверо, а на еду уходило около 600 рублей в месяц. Полтора года назад подняли бюджет до 1000 рублей и пока укладываемся.

Да, мы не пьем кофе по 6 рублей каждое утро и не ходим в рестораны, где можно потратить 400—500 рублей, но у нас у каждого есть хобби. Сходить на стрижку или маникюр жена тоже может без проблем, это все заложено в бюджете.

Питание младшего плюс памперсы — 600 рублей. На личные расходы у нас заложено по 250 рублей — каждый тратит куда хочет. Интернет, электричество, «коммуналка» за однокомнатную квартиру, где мы сейчас живем, — 200 рублей.

Не сильно этим горжусь, но на алкоголь и сигареты заложено 230 рублей. Остался маленький кредит за умный дом — 24 рубля. За телефоны мы практически не платим, потому что лет пять назад воспользовались выгодной акцией, там небольшие суммы.

Плюс еще заложена помощь родителям и подарки.

С детьми ходим в бассейн, батутные и развлекательные центры, любим Ботанический сад. В ближайших планах были аквапарк, цирк, обычно хотя бы пару раз в месяц куда-то выбираемся всей семьей.

С отпусками у нас отдельная история. До того как начали жить вместе, ни я, ни жена никуда не летали. Первый раз выбрались только после свадьбы — на деньги, которые подарили гости.

Потом долго не получалось. Запланировали отпуск, но родился один ребенок, потом второй. В итоге решили, что дальше откладывать нельзя, и в прошлом году полетели в Египет впятером — я, жена, двое детей и моя мама. Все говорили, что с двумя детьми до пяти лет мы не отдохнем, поэтому мы оплатили путевку маме и взяли ее с собой.

К этой поездке готовились заранее, отпуск на пятерых обошелся примерно в $5000. С рождения детей каждый месяц откладывали деньги в отдельные фонды: на детей и на отпуск. В итоге накопленных денег почти полностью хватило на поездку.

В этом году снова был Египет — помог годовой бонус на работе и удачный момент между проектами. Правда, дальше, скорее всего, будет пауза. Мы с женой уже обсуждали, что следующий год станет последним, когда младший ребенок сможет летать бесплатно. Потом расходы на путешествия вырастут еще сильнее.

Бюджет запланирован на три года вперед

— Если в какой-то категории остаются деньги — значит, мы молодцы, сэкономили. Если в какой-то категории тратим больше или появились непредвиденные расходы — ну что ж, не повезло.

Но мы всегда знаем, сколько и почему потратили, импульсивных покупок у нас практически нет. Иногда идешь по торговому центру и захотелось новую кофточку. Или недавно ходил по автосалону и подумал, что мне не хватает бустера для машины. Проходит два дня, и я уже думаю — зачем он мне нужен? Я за пять лет два раза машину прикуривал.

Пожалуй, только в прошлом году так купили ноутбук. Как-то вечером сидели с женой и решили: старый уже плохо работает, купим новый. В течение пяти часов мы его купили.

Но в целом мы стараемся так не делать. Брат когда-то дал мне простой совет: если хочешь что-то купить, подожди. Если через какое-то время вещь все еще нужна — значит, покупай. Этот принцип реально работает.

Наверное, именно поэтому мне так нравится вести бюджет. Мы заранее понимаем, какие расходы нас ждут через месяц, квартал или год. И я от этого получаю удовольствие.

Глобально мы планируем бюджет на три года вперед. Сейчас основная цель — накопить сумму, чтобы полностью закрыть автокредит, когда закончится льготный период.

Первые три года ставка по нему составляет 4%, а потом вырастет до 17% с лишним. Поэтому наша задача — к этому моменту собрать нужную сумму и погасить весь остаток долга сразу, чтобы не переплачивать проценты.

Помимо расходов стоит добавить и про доходы. У нас есть вклад в банке — проценты по нему выше, чем проценты по ипотеке. Кажется, что разница небольшая, но когда на счете появляются деньги, это позволяет немного сэкономить.

В прошлом году я много изучал рынок облигаций. Там доходность была еще выше: в какой-то момент можно было разместить деньги под 18% годовых. Сейчас ставки уже ниже — около 17—17,5%, но это все равно позволяет покрывать значительную часть расходов по кредиту. Поэтому мы рассматриваем и такой вариант вложений.

Кроме того, в свое время знакомый предложил мне вложиться в его бизнес. Таким образом, сейчас у нас есть банковский вклад, который приносит около 500 рублей в месяц, и инвестиции в бизнес, которые приносят в среднем около 3000 рублей ежемесячно.

Есть еще кредитная карта с льготным периодом. Пока для меня это скорее удобный инструмент: если нужно, могу воспользоваться деньгами и потом закрыть задолженность без процентов.

Рассрочки стараемся не брать. Был период, когда одновременно накопилось около 400 рублей ежемесячных платежей, — стало как-то неприятно это ощущать.

Сначала появился ноутбук, потом шторы, потом новая кровать и матрас. Но затем решили, что лучше возьмем деньги из своей подушки безопасности, но будем знать, что ничего не будет нас напрягать.

Сейчас все расчеты строятся вокруг дома. Уже понимаю, что в первый год, когда надо будет платить большие суммы, откладывать почти не получится. Планирую пользоваться льготным кредитом на отечественные товары под 4% — так финансовая нагрузка будет не такой большой и не придется сразу доставать крупные суммы из накоплений.

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