Карл III впервые в истории Великобритании раскроет свои доходы 1 21.06.2026, 12:44

Данные появятся в годовой финансовой отчетности уже в следующий четверг.

Король Карл III станет первым монархом Великобритании в современную эпоху, который публично раскроет свою личную налоговую декларацию. Соответствующие данные появятся в годовой финансовой отчетности уже в следующий четверг.

Об этом сообщает BBC.

Интересно, что это личное решение монарха. Налоговые платежи станут новым элементом традиционного отчета Букингемского дворца, что является частью модернизации и повышения прозрачности.

В офисе короля стремятся к тому, чтобы люди лучше понимали ответственность королевской семьи. Общество требовало открытости, особенно после финансовых скандалов вокруг Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сообщает BBC.

Отчет охватывает 2024-25 финансовый год, и в документе будут указаны налоги с различных источников дохода короля:

доход от герцогства Ланкастер;

дивиденды от личных инвестиций;

доходы от частных поместий - Сандрингема и Балморала.

Такие налоговые данные обещают публиковать ежегодно.

Король и налоги

Согласно законодательству страны, монарх не обязан платить налоги. Это касается прибыли, наследства и прироста капитала. Однако Карл III делает это добровольно, ведь ранее он раскрывал суммы только в статусе принца Уэльского.

В материале отмечается, что только доход от герцогства Ланкастер в прошлом году составил около 24 миллионов фунтов стерлингов. Это бизнес с недвижимостью в Лондоне и на севере Англии. Именно он обеспечивает львиную долю частного бюджета короля.

Сколько англичане тратят на короля

Налоговый отчет выйдет вместе с данными о суверенном гранте - это средства, которые государство выделяет на содержание двора, персонал и официальные визиты. В этом году грант вырос до рекордных 137,9 миллиона фунтов.

Причина такого скачка - масштабная реконструкция Букингемского дворца. Однако расходы могут сократить. Министерство финансов и Даунинг-стрит готовят пересмотр финансирования.

Комитет по государственным счетам проверит королевскую собственность и аренду. Национальное аудиторское управление уже выяснило интересные детали: дочери принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, живут в Кенсингтонском и Сент-Джеймском дворцах. Они не выполняют официальных обязанностей, а арендную плату за них вносит лично король из своих частных доходов.

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