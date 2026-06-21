В Великобритании прошли первые испытания оружия большой дальности для ВСУ 21.06.2026, 11:36

Во время запусков на Гебридских островах все системы сработали.

Министерство обороны Великобритании успешно провело первые испытания новых дальнобойных ракетных систем, разрабатываемых для укрепления оборонного потенциала Украины.

Как пишет The Telegraph, экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 500 километров), что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.

Испытания платформ прошли на полигоне на Гебридских островах в рамках оборонной программы под названием «Проект Brakestop». Новые системы оснащены боевой частью весом 250 килограммов.

Британское оборонное ведомство поставило перед разработчиками задачу создать ударное оружие, способное развивать скорость свыше 370 миль в час (около 600 километров в час), при относительно низкой стоимости производства – примерно 400 тысяч фунтов стерлингов за единицу. Главным условием проекта является возможность изготовления не менее 20 таких систем в месяц.

На начальном этапе в феврале прошлого года ведомство рассмотрело 27 предложений от частных компаний, после чего шесть предприятий получили контракты на сумму около 5 миллионов фунтов стерлингов каждое для создания прототипов. К концу года в проекте остались три поставщика, среди которых компания MBDA UK, производящая крылатые ракеты Storm Shadow, а также два малых и средних предприятия – MGI Engineering и Rotron Aerospace.

Во время запусков на Гебридских островах все системы сработали, несмотря на незначительные технические неполадки, которые разработчики планируют устранить на следующих этапах испытаний.

В настоящее время стартовала вторая фаза «проекта Brakestop», в рамках которой компаниям выделили дополнительные 15 миллионов фунтов стерлингов на дальнейшее совершенствование технологий.

Официальный Лондон рассчитывает поставить первые готовые комплексы Киеву в течение ближайшего года.

По словам министра по делам вооруженных сил Великобритании Луизы Сендхер-Джонс, это оружие должно дополнить уже имеющийся арсенал дальнобойных средств Украины, таких как ракеты Storm Shadow, но с существенным преимуществом в стоимости производства.

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