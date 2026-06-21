«Роль премьер-министра в Беларуси можно сравнить с ролью водителя троллейбуса» 21.06.2026, 11:27

Александр Турчин

О первом годе «работы» Турчина на посту главы правительства.

В марте 2025 года одиннадцатым премьер-министром Беларуси стал Александр Турчин. Спустя год «Салідарнасць» оценила его работу во главе госаппарата.

Дмитрий Крук: «Роль премьер-министра в Беларуси можно сравнить с ролью водителя троллейбуса»

Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук в комментарии «Салідарнасці» отметил:

— Роль премьер-министра в Беларуси можно сравнить с ролью водителя троллейбуса. Да, имеет значение, кто находится за рулем — от него зависит, с какой скоростью передвигается троллейбус, насколько плавно. Вместе с тем маршрут проложен и кардинально поменять его нельзя.

И, надо сказать, последние премьер-министры Беларуси, особенно последние шесть лет, изначально принимали предложенные им правила игры, соглашаясь на назначения. Уверен, Турчин очень хорошо понимал, куда он попал и что от него ожидается.

В прошлом в период псевдолиберализации у него сложился имидж якобы либерально настроенного человека (в 2018-2019 годах Турчин работал первым вице-премьером в правительстве Румаса — С.). Но, на мой взгляд, это не сильно соответствовало действительности. И мы видим, что в качестве премьера Турчин принял правила игры, которые сегодня заключается в чрезмерной ставке на Россию и в высокой степени дирижизма в экономике.

Вместе с тем внутри модели Турчин пытался вставлять незначительные вкрапления. Например, как только он занял пост, то пытался внести мелкие косметические правки в сторону облегчения постановления о ценовом регулировании.

Их внесли, но потом был откат назад. На мой взгляд, это очень характерная история.

Амбиций на существенные перемены у Турчина и его подчиненных нет, принимается «к исполнению» общая конва. Но внутри нее где-то тишком, за углом предпринимаются попытки наиболее яркие моменты маразма ограничить.

Но это не может дать большого эффекта. Вклад лично Турчина в цифры за прошлый год (ВВП за 2025-й вырос на 1,3% — С.), как мне кажется, был невысок. Правительство может увести экономику в глубокую рецессию, но что касается роста, то, пожалуй, от его действий зависят только одна-две десятые процента ВВП.

Здесь, скорее, как повезет, в какой цикл тот или иной премьер-министр попадет. Когда в 2023-2024 годах фиксировался наибольший рост экономики за последние шесть лет (на 3,9% и 4% соответственно — С.), не приходилось говорить, что это было заслугой Головченко.

Поэтому, с одной стороны, нет разочарований от работы Турчина на посту премьер-министра: потому что не было и ожиданий. С другой, нет и того, что можно было бы поставить Турчину в качестве достижений. Он и его предшественники сами для себя ставили низкую планку амбиций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com