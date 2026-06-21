Зеленский озвучил данные, которые очень расстроят Лукашенко 2 21.06.2026, 8:58

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Владимир Зеленский

Украинские дроны теперь вводят свои «санкции» практически везде.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские дроны теперь способны поражать цели в тылу врага на расстоянии 3000 километров. Украинский лидер поблагодарил за это отечественных инженеров.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на обращение Зеленского в его Telegram-канале.

В своей вечерней речи президент Украины поблагодарил военнослужащих ВСУ, в частности - бойцов Сил специальных операций. Зеленский отметил, что «дальнобойные санкции достигли Тюменской области в России». Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе на этой территории.

Расстояние от этого Тюменского НПЗ до границ Украины составляет 2000 километров. Также Зеленский сообщил, что цель была поражена благодаря новым модернизированным дронам FP.

«Теперь наши дроны могут достигать целей на расстоянии 3000 километров. Благодарен инженерам Fire Point», - сказал президент Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что план украинских дальнобойных ударов выполняется. Зеленский также сообщил, что продолжаются удары ВСУ на средней дистанции, направленные против военных целей на временно оккупированной территории Украины.

«Важно, что это действительно влияет на российскую военную логистику», - сказал президент Украины.

Заявление президента Украины прозвучало также в контексте недавнего ультиматума, который он поставил белорусскому диктатору Лукашенко. Президент Украины отметил, что на территории Беларуси работают ретрансляторы, которые корректируют российские атаки дронов по украинской территории. Он призвал демонтировать их, а в противном случае пообещал, что Украина сделает это самостоятельно. Лукашенко была дана неделя на демонтаж ретрансляторов.

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