В Керчи дроны нанесли удар по морскому порту и ряду объектов

В Керчи дроны нанесли удар по морскому порту и ряду объектов1
- 21.06.2026, 8:53
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Появились первые данные о последствиях атаки.
Ночью 21 июня беспилотники подвергли массированной атаке город Керчь в оккупированном Крыму. Под ударом оказались морской порт и военные объекты россиян, пишет «Фокус».
Среди объектов в Керчи, которые, вероятно, подверглись ударам этой ночью, — морской порт, промышленная зона, железнодорожный терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов и сжиженного газа, а также другие объекты. Об этом под утро сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.
«21.06.2026 Керчь, Крым, среди вероятных целей: Керченский морской порт, промышленная зона, ТЭС-Терминал (TES-Terminal), а именно железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа», — говорится в сообщении.
На кадрах, которые распространяются в сети, видно возгорание в районе порта, которое началось после серии взрывов в городе.
Кроме того, специалисты по OSINT сообщают, что дроны могли поразить объекты, принадлежащие воинской части 98546.
«Местонахождение воинской части 98546; этот номер принадлежит 630-му отдельному путевому железнодорожному батальону, входящему в состав 39-й отдельной железнодорожной бригады РФ», — предполагают аналитики.
Также этой ночью мог пострадать ещё один порт в Керченском проливе — Кавказ. Здесь дроны, по предварительным данным, нанесли удар по комплексу перегрузки нефтепродуктов. Этот порт также служит площадкой для накопления грузов и ожидания перед погрузкой на паром.
По состоянию на утро пожары в портах Керчь и Кавказ продолжались, что подтверждается, в частности, данными системы FIRMS и показаниями очевидцев.
«Также зафиксированы ещё два очага возгорания: один в посёлке Курортное, где расположен объект ПВО, второй — в районе Керчи, на территории воинской части № 98546», — пишут аналитики.